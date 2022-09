Zé Leôncio e Filó se beijam em “Pantanal”: Veja como será a declaração de amor

Demorou, mas José Leôncio (Marcos Palmeira) vai falar que ama Filó (Dira Paes). Após muitos anos morando na mesma casa, o rei do gado do remake de “Pantanal” deixará o sentimento pela cozinheira falar mais alto e fará uma grande declaração de amor.

Com a saúde debilitada, o fazendeiro tomará algumas decisões importantes, como colocar a mãe de Tadeu (José Loreto) como sócia de suas terras, e também começa a fazer uma espécie de despedida, deixando Filó preocupada.

Ao perceber que a companheira segue triste, o rei do gado começa a fazer algumas declarações e Filó também retribuiu o carinho: “Você não faz ideia do bem que eu te quero”, dirá a personagem de Dira Paes, que ouve do amado que ele também lhe quer bem.

"Pantanal": Antes de morrer, José Leôncio (Marcos Palmeira) diz que ama Filó (Dira Paes) (Reprodução/Globo)

Na cena, José Leôncio diz que ela foi sua amiga e companheira de uma vida inteira: “Os anos vão passando pra nós... Eu ficando velho e você mais bonita que nunca”, completa o personagem de Marcos Palmeira.

A declaração feita por Zé Leôncio deixará Filó emocionada e ele finalmente explana o seu sentimento pela cozinheira da fazenda: “Porque eu te amo, mulher”, afirma o todo poderoso do remake de “Pantanal”.

Filó (Dira Paes) vai se casar com José Leôncio (Marcos Palmeira) na reta final de "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

Neste momento, Filó leva um susto e pede para o fazendeiro repetir e Zé volta a dizer que ama a mãe de Tadeu: “Ara... Eu estou falando que eu te amo, diacho... Eu te amei a vida inteira, Filó... Desde o dia que passei embaixo da sua janela”, dirá Zé Leôncio.

A cena termina com o casal selando o seu amor com um beijo, que, segundo o roteiro, é “um beijo de uma vida inteira de espera”.

Escrito por Bruno Luperi, o remake da novela “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, exibida em 1999. Em outubro, a trama das nove será substituída por “Travessia”, desenvolvida pela autora Glória Perez.

