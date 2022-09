Velho do Rio se despede de “Pantanal”: Entidade faz sua última revelação

Última cena de Osmar Prado em "Pantanal" revela como foi a morte do Velho do Rio (Divulgação/Globo)

Osmar Prado foi um dos pilares durante toda a história contada no remake da novela “Pantanal” e, com o último capítulo cada vez mais perto, os fãs da produção questionam qual será o destino do Velho do Rio, personagem que será passado para outro ator do elenco.

Como vai acontecer com outras figuras importantes da novela da Globo, o destino da entidade só será visto no capítulo final, que está previsto para ir ao ar em outubro. Na cena, o protetor do Pantanal vai passar o bastão para José Leôncio (Marcos Palmeira), que morre e encontra o espírito do velho Joventino (Irandhir Santos), com quem tem uma conversa reveladora.

No remake da Globo, José Leôncio (Marcos Palmeira) não terá o mesmo velório da versão original de Pantanal (Reprodução/Globo)

Ao morrer, o pai de Jove (Jesuíta Barbosa), Tadeu (José Loreto e José Lucas (Irandhir Santos) descobre que o Velho do Rio é mesmo seu pai, que morreu na primeira fase do remake, e fica surpreso: “Pai? Então não é mentira… O senhor está vivo. Me deixou esse tempo todo nessa agonia e o senhor está vivo?”, questiona o personagem.

Neste momento, o Velho do Rio apenas concorda com Zé e afirma também que os dois estão vivos, enquanto o rei do gado segue sanando suas dúvidas: “Por que nunca apareceu para mim? Eu que amei o senhor, eu que sempre tive no seu rastro”, indagará o marido de Filó (Dira Paes), que escuta que nunca acreditou na existência da entidade.

"Pantanal": Depois da morte, José Leôncio (Marcos Palmeira) descobre como seu pai morreu (Reprodução/Globo)

A conversa entre pai e filho segue e o Velho do Rio conta que morreu ao caçar o marruá: “Eu caí do cavalo naquela luta com o marruá e a boca de sapo me pegou no pescoço. Ali eu estava morto”. Turrão, Zé Leôncio ainda arranja forças para brigar com o pai: “Eu disse que não era para o senhor ir caçar sozinho”.

Por fim, o personagem de Osmar Prado diz que está na hora do seu descanso e que agora será a vez de José Leôncio proteger os moradores do Pantanal: “Nossa história não termina aqui. Você tem seus filhos, seus netos e precisa cuidar deles que nem eu cuidei de você. Agora eu estou cansado desta vida, chegou minha hora de descansar. Até um dia, filho. Cuida bem da sua comitiva”, se despede o Velho do Rio, que vai para o descanso eterno.

