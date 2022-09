Quem herdou os cães da Rainha?

Após a morte da Elizabeth, no dia 8 de setembro, muito se tem falado sobre sua herança. Com a mudança e distribuição de títulos entre os membros da família real britânica, algo precisou ser resolvido com relação aos cães da monarca do Reino Unido.

De acordo com a Glamour UK, Elizabeth tinha três cachorros da raça corgi, Muik, Sandy, um dorgi (mistura de corgi e dachshund) chamado Candy, e uma cocker spaniel chamada Lissy.

Embora a rainha tenha tido mais de 30 corgis ao longo de sua vida, ela teria planejado parar de criar cães depois que seu cachorro Whisper morreu em 2018. No entanto, após a morte de seu marido, o príncipe Phillip, em 2021, ela foi presenteada com três corgis por seu filho, o príncipe Andrew. Um deles morreu com cinco meses em 2021, o cãozinho Fergus.

Após o falecimento da Rainha, não ficou claro o que aconteceria com seus cães. Segundo a especialista em realeza Victoria Arbiter, “embora a família real seja uma família de amantes de cães, nenhum deles gosta particularmente de corgis”, disse ao The Independent.

Foi informado no dia 11 de setembro, que seria o príncipe Andrew a herdar os cães da Rainha. Ele e sua ex-esposa, Sarah Ferguson, estariam a cargo dos animais a partir de agora.

“Os corgis voltarão a morar no Royal Lodge com o duque e a duquesa de York. Foi a Duquesa quem encontrou os filhotes que foram presenteados a Sua Majestade pelo Duque”, disse uma fonte à Harper’s Bazaar.

“A Duquesa se uniu a Sua Majestade por passear com cães e andar a cavalo, e mesmo depois de seu divórcio, ela continuaria sua grande amizade com Sua Majestade passeando com os cães em Frogmore e conversando”, continuou a fonte.

Andrew e Sarah Ferguson se separaram em 1996, mas continuam morando juntos no Royal Lodge, em Windsor.