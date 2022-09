Príncipe Charles tem reunião privada com Harry sobre o podcast de Meghan Markle

Nesta semana, o episódio semanal do podcast de Meghan Markle, ‘Archetypes’, foi adiado e não tivemos acesso ao áudio lançado toda terça-feira. O motivo é óbvio: o falecimento da Rainha Elizabeth II, ocorrido no último dia 8 de setembro, e que está motivando as ações da duquesa de Sussex para apoiar seu marido, o príncipe Harry.

Mas, como sabemos também, Meghan e Harry não são mais membros da realeza desde o começo de 2020, quando eles pediram demissão de seus papéis como membros seniores da Coroa. Por isso, ultimamente temos visto tantas entrevistas e aparições dos dois, incluindo a entrevista bombástica que ambos eram para a apresentadora americana Oprah Winfrey.

O podcast de Meghan acabou de ser lançado e teria seu terceiro episódio liberado na última terça-feira, 13, o que acabou sendo adiado.

Uma fonte disse ao portal RadarOnline.com: “O rei Charles III foi informado sobre o podcast de Meghan, e a perspectiva de um novo episódio pode ser a primeira entrevista que qualquer membro da família real faz após a morte da rainha Elizabeth.

“É a última coisa que o Rei precisa pensar neste momento. Mas não se engane, é um problema muito sério. O rei não quer que a duquesa de Sussex discuta nada sobre as interações da família ou eventos em torno desta ocasião muito solene”, disse a fonte.

Para evitar que o funeral da Rainha seja tema do podcast da nora, o próprio rei Charles teria se reunido com o príncipe Harry para “convencer Meghan a encerrar o podcast de uma vez por todas”, de acordo com outra fonte ao RadarOnline.com.

A fonte continua dizendo que o rei Charles III estaria “muito preocupado” com o fato de Meghan “não entender a gravidade da situação”.

“O rei Charles está ciente do que Meghan disse em uma entrevista recente: ela nunca teve que assinar nada que a impedisse de falar. Ele sabe que Meghan é firme em sua opinião e acredita que ela, e não a família, está no controle do que ela diz publicamente”, disse a fonte.

A fonte acrescentou: “Mas o rei espera que o bom senso, a polidez e a contenção garantam que Meghan tome a decisão certa de não discutir nada sobre a família Windsor e a morte de sua mãe”.