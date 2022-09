Mariah Carey lista mansão de R$ 33 milhões com 9 quartos e 13 banheiros à venda

Com mansão à venda na Geórgia, Estados Unidos, Mariah Carey listou o imóvel de nove quartos e 13 banheiros em Sandy Springs, por US$ 6,5 milhões, segundo o portal Desejo Luxo. A propriedade da cantora de 53 anos foi construída em 1951, localizada no topo de uma colina privada com 4,2 acres, em um condomínio fechado nos subúrbios de Atlanta.

A responsável pela venda do imóvel, Shanna Bradley, da Christie’s Internacional. A residência possui a arquitetura clássica sulista, projetada por Stephan Fuller. Com a fachada de tijolos, é possível enxergar as colunas brancas e uma entrada em formato de círculo. A residência também possui uma garagem para três carros.

Veja algumas das fotos da mansão abaixo:

Composição da residência de Mariah Carey

Um luxuoso retiro principal no andar de cima revela uma lareira ladeada por prateleiras embutidas, terraço privativo, bar matinal e closet. Além disso, conta com um camarim equipado com um espelho de maquiagem e cadeira de salão e um banheiro de luxo com duas pias e uma convidativa banheira de imersão.

O terraço é imenso e possui luz natural, totalmente equipado com uma sala de cinema, ginásio espelhado e sala de estar ao lado da lareira que se abre para uma área de entretenimento e recreação ao ar livre.

Os jardins floridos também exibem uma piscina aquecida, um pavilhão de entretenimento com churrasqueira embutido e um campo de tênis, além da garagem mencionada. A cozinha revela uma grande composição de mármore e um espaço luxuoso para café da manhã.

Se tratando da suíte principal, o cômodo acompanha uma varanda privada, lareira, prateleiras embutidas, bar matinal, banheiro de luxo, closet e um enorme armário com prateleiras personalizadas. Por outro lado, o terraço abarca a suíte de hóspedes privada, além de uma sala de estar e lareira.

