Gemidos de Ana Maria Braga e Louro causam constrangimento no “Mais Você”

Ana Maria Braga e Louro Mané queriam ensinar como fazer um rocambole de brócolis, mas acabaram deixando os fãs do “Mais Você” perplexos com uma atitude curiosa, que começou com uma brincadeira e virou assunto nas redes sociais.

Durante a receita inédita, a apresentadora da Globo começou a puxar conversa com o mascote do matinal e, ao colocar gemas de ovo em um recipiente, ela disse que o pai de Mané [Louro José] fazia um certo barulho e que o novo mascote precisava aprender.

Depois deste empurrão, Louro Mané começou a gemer e Ana Maria Braga entrou na onda, colocando quatro gemas no processador de alimentos. A atitude foi questionada por alguns telespectadores do “Mais Você”, que não entenderam a brincadeira.

É hora da receita! Lourinho chamou de "rocambrócolis" 😬😬😬 #MaisVocê pic.twitter.com/Zc3Piap2Ab — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 16, 2022

Por que a Ana Maria Braga e o Louro Mané estão gemendo em TV aberta às 11h17?”, escreveu um anônimo no Twitter. Outro perfil da mesma rede social também mostrou sua insatisfação: “Mano, Ana Maria e louro ensinando a gemer enquanto estoura a gema”.

LEIA TAMBÉM: Ana Maria Braga compara black power com cogumelo e não é perdoada pela audiência

Mas, houve ainda quem entrou na onda das brincadeiras e elogiou o entrosamento da dupla: “Eu amo a sacanagem do louro com a Namaria”, declarou uma seguidora do programa. Outro preferiu destacar outro comentário malicioso de Louro Mané: “Em plena sexta feira o Louro me solta um ‘escorregou o brócolis pra dentro’ e eu aqui sozinho num dia chuvoso”.

Por fim, uma admiradora do “Mais Você” disse que estava feliz com o fim dos conflitos entre Ana Maria Braga e o mascote: “Muito legal ver que Ana Maria Braga entrou em sintonia com o Louro Mané. Ela abriu espaço para ele e ele também está sabendo lidar com ela. Estou gostando do entrosamento dos dois”.

Vale destacar que diferente dos demais dias da semana, toda sexta-feira o programa de Ana Maria é gravado e editado. A mudança ocorreu após a troca de horário com o “Encontro”, que é apresentado por Patrícia `Poeta e Manoel Soares.

LEIA TAMBÉM: Fotos e desabafo: Veja como Patrícia Poeta pediu pelo fim dos ataques na web