Fotos e desabafo: Veja como Patrícia Poeta pediu pelo fim dos ataques na web

Alvo de inúmeras críticas nas redes sociais, Patrícia Poeta quebrou o silêncio e, em um post em seu perfil no Instagram, disse que precisou engolir seco os comentários que foram feitos por anônimos desde que assumiu o “Encontro”.

“Ver essa gente inventando história a meu respeito magoa demais. Sigo em frente e mantenho o sorriso no rosto. Eu amo o que faço, porque tenho uma família e amigos que estão sempre por perto e porque sei qual é a minha missão nessa vida”, declarou a famosa, que substituiu Fátima Bernardes no comando do programa da Globo.

Patrícia Poeta posta fotos abraçando anônimos no "Encontro" (Reprodução/@patriciapoeta)

Com 25 anos de carreira, Patrícia Poeta pediu respeito: “”Sou humana. Sou mulher, batalhadora e, sinceramente, merecedora de cada conquista. São 25 anos de trabalho duro, onde me dedico muito. Nunca fiz mal para ninguém. Nós mulheres somos capazes de chegar aonde quisermos, deixando para trás aqueles que nos diminuem”.

LEIA TAMBÉM: “A Fazenda 14″: Deborah “perde a cabeça” e Tiago chama a famosa de “maluca”

A famosa também agradeceu aos fãs e aos colegas da Globo: “Mais uma vez, o meu muito obrigada. Juntos somos mais fortes, nessa corrente do bem. Aos mentirosos: não desejo mal, não. Desejo apenas que nunca sejam vítimas do mal que provocam. É muito doloroso”.

Ainda contra os comentários maldosos, Patrícia Poeta usou os stories do Instagram para mostrar momentos de alegria no estúdio do “Encontro”, que agora está sendo gravado em São Paulo. Postadas nesta quinta-feira (16), as imagens mostram a famosa ao lado de alguns convidados e funcionários que trabalham nos bastidores do matinal. Além disso, a apresentadora surge abraçando anônimos que participam diariamente da plateia.

Já no programa desta sexta-feira (16), Patrícia Poeta começou o “Encontro” muito animada e ao lado de seus fãs e foi questionada por uma anônima se iria tirar o sapato e respondeu: “É claro que eu vou! Vou dançar com a Paula Lima [convidada do dia]”, respondeu a gaúcha.

LEIA TAMBÉM: José Dumont é preso por armazenar pornografia infantil; ele é investigado por abuso de menor