Este é o ator da série original que está na segunda temporada de ‘And Just Like That’

'And Just Like That' Foto: Reprodução HBO Max

Atenção fãs de ‘Sex and The City’: parece que uma velha paixão de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) está retornando para Nova York. Lembra do Aidan? Ele mesmo!

A segunda temporada da série derivada de Sex and The City, ‘And Just Like That’, que deve estrear no final deste ano, recebeu um reforço de peso no elenco: o ator John Corbett. A informação foi confirmada pelo portal de entretenimento Deadline.

Aidan teve uma grande importância na trama da série oficial, sendo o pivô de várias divergências entre Carrie e Mr. Big. O relacionamento dela com Aidan muitas vezes ia de encontro com o envolvimento contínuo de Carrie com Big, o empresário emocionalmente indisponível, mas sedutor, com uma queda por modelos e charutos.

Na primeira temporada de ‘And Just Like That’ tivemos a morte repentina de Big, o que deixou um espaço livre no coração de Carrie para um novo amor. Inclusive vimos a protagonista tentando seguir com a vida agendando encontros por aplicativos de namoro, algo que não deu muito certo.

Antes mesmo da estreia da primeira temporada da série, o ator John Corbett tinha falado que ele estava no elenco. Porém, pensamos ter sido um blefe, já que ele não apareceu em nenhum episódio. Ele disse em 2021: “Acho que posso estar em alguns episódios”.

Sobre a série

‘And Just Like That’ é uma série spin off da original série icônica ‘Sex and The City’, que foi ao ar de 1998 a 2004. A série mostra Carrie, Miranda e Charlotte na faixa dos 50 anos. e vemos a continuação dos dois filmes que vieram depois da série, lançados em 2008 e 2010.

O produtor executivo do programa, Michael Patrick King, divulgou um comunicado em um comunicado à imprensa que dizia: “Estou encantado e animado para contar mais histórias sobre esses personagens vibrantes e ousados - interpretados por esses atores poderosos e incríveis. estão todos emocionados. E assim... nossa vida sexual está de volta”.

A atriz Sarah Jessica Parker postou no Instagram uma foto do elenco e a frase: “Temporada 2. Obrigada ao nosso público. Claro e simples. Vocês estão em nossos corações. Nós os amamos muito”.