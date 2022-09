Essas são todas as manias do Rei Charles

Os monarcas também provam que são ‘gente como a gente’ quando, assumem, querendo ou não, suas manias. Algumas podem ser até comuns para as pessoas, outras são um tanto peculiares, mas de qualquer forma, elas não passam despercebidas, principalmente nas redes sociais.

Recentemente, o nome de Rei Charles III, novo rei do Reino Unido, que assumiu o trono após a morte da Rainha Elizabeth, bombou na internet após um vídeo que mostra o monarca ‘se irritando’ com um simples caneta. Mas não para por aí. O tiktoker ‘Diogo Elzinga’ listou todas as maninas do novo rei. Confira.

Transtorno Obsessivo Compulsivo

Especula-se que Charles sofra de Transtorno obsessivo compulsivo, o que faz com que ele não toque em objetos que estão no seu carro ou na mesa de trabalho.

Higiene pessoal

Por conta do TOC, ele também só utiliza privadas ‘caso ela esteja em uma posição específica’, justamente para não tocar no vaso sanitário. Ele também só usa a mesma marca de papel higiênico e possui um funcionário para colocar especificamente 2,5 centímetros de pasta de dentes em sua escova algum tempo antes dele acordar. Ainda na questão higiene, ele é compulsivo com o hábito de lavar as mãos.

Contra as tecnologias

Ele também é averso aos avanços tecnológicos, por isso prefere se comunicar através de bilhetes e gosta de escrevê-las à punho próprio.

Roupas bem passadas

Charles gosta de todas as peças de roupas bem passadas, incluindo seu pijama e até mesmo os cadarços dos seus sapatos.

Viajem

Um outro costume do rei é levar sua própria cama e móveis em viagens, e sempre que pode o próprio monarca acompanha o caminhão com os itens

Outras manias

Confira a seguir mais uma lista com suas manias:

Gosta de visitar o túmulo de pessoas falecidas para conversar;

Troca de roupa em média cinco vezes por dia;

Faz sexo de três em três semanas;

Carrega consigo uma garrafa de Martini;

Sempre consome ovo nas refeições;

Não almoça, apenas toda um café reforçado um pouco mais tarde;

Gosta de tomar banho com a banheira até a metade;

Costuma sair de casa às 13h para caminhar e costuma trabalhar até depois da meia-noite.

