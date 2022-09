Deolane Bezerra abre o jogo sobre cachê com publicidade: ‘R$ 400 mil por 3 stories’

Confinada no reality show da Record TV, ‘A Fazenda’, Deolane Bezerra fez algumas declarações em relação a seus cachês com publicidade nas redes sociais. Durante conversa com um de seus colegas de confinamento, a influencer e advogada falou sobre o período em que seu perfil no Instagram foi derrubado, tendo como consequência uma perda financeira significativa.

“Minha fonte de trabalho hoje é o Instagram. Passei 2 meses e meio sem no começo do ano, de dezembro a fevereiro. Quando voltou falaram só: ‘desculpa, teve um engano’. Perdi uns R$ 5 milhões de contrato de publi”, comentou a advogada.

Ao ser questionada sobre o valor cobrado por divulgação em seus stories do Instagram, Deolane abriu o jogo em relação ao faturamento das publicidades.

Deolane disse que cobra R$ 100 Mil para fazer publi com 3 stories e já chegou a cobrar R$ 400 mil #afazenda14 pic.twitter.com/bJCdYsEAgY — #HITOU (@hitounaweb) September 15, 2022

“No Influx, que é um site para divulgar links, eu ganho por mês R$ 300 mil, R$ 400 mil. Cobro por três stories R$ 100 mil, mas depende. Já cobrei R$ 400 mil por três stories”, revelou a participante do reality.

Visibilidade na ‘Fazenda 14′: Protagonismo em barraco e memes

Deolane Bezerra é uma figura que já criou expectativas no público do reality antes mesmo de ser anunciada na 14ª edição de ‘A Fazenda’. E não demorou muito para a advogada protagonizar uma discussão quente dentro da casa.

Nesta quinta-feira (15), Deolane discutiu com a colega de confinamento Deborah Albuquerque, com direito a diversas acusações e xingamentos.

“Ela não tomava remédio, ela pegou para tomar aqui. Ela falou que o marido dela é médico e receitou, porque ela não tomava antes de vir ‘pra’ cá. Ela é muito venenosa. Falando bem baixinho ainda, com aquele ‘ar do remédio’, sabe?”, comentou a advogada.

Enquanto discutiam, a advogada trouxe até mesmo uma questão íntima da rival: “Você não limpa nem a sua calcinha suja”, disparou a influenciadora digital. Em seguida, Deborah negou que a peça era dela.

