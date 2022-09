Affair com famoso e rivalidade: Conheça Bia Miranda, a nova peoa de “A Fazenda 14”

Bia Miranda, que foi anunciada por Adriane Galisteu como a neta de Gretchen, deixou o paiol e está oficialmente em “A Fazenda 14″ e é a participante mais nova do reality show da Record TV, já que tem apenas 18 anos.

Anônima para muitos telespectadores da emissora, a jovem faz sucesso dançando no TikTok, onde tem mais de 160 mil seguidores e também ganhou notoriedade ao ser apontada como um novo affair do ex-jogador de futebol Adriano, que também segue a dançarina nas redes sociais.

O tal relacionamento teria rachado a família de Bia Miranda, já que, na época, a influencer teria falado em suas redes sociais que sua mãe, Jenny Miranda, também estava interessada no jogador, criando um clima estranho. Mas, Jenny negou a informação e alegou que o problema do namoro seria a diferença de idade entre os dois.

O romance também virou assunto durante os primeiros dias de confinamento no paiol de “A Fazenda 14″. Durante uma conversa com os demais participantes, a neta de Gretchen confirmou que viveu o romance e que sua mãe sabia de tudo: “Minha mãe sabia, sim, desde o começo e brigou comigo, porque quem quis ficar com ele para ter fama e dinheiro era ela, porque ela já está desesperada para ter isso”, contou ela.

Além do romance com o ex-jogador do Flamengo, Bia Miranda contou que não conseguia se sustentar apenas como influenciadora digital. Segundo ela, para entrar no reality show da Record TV foi preciso pedir demissão do trabalho que fazia em paralelo ao TikTok e Instagram: “Vou trabalhar com meu Instagram mesmo, porque saí do meu trabalho para vir para cá [A Fazenda]. Eu ficava de madrugada no trabalho, por isso que não durmo”, revelou a participante.

Outro motivo que pode ter ajudado na entrada oficial de Bia Miranda no programa foi a rivalidade com Ingrid Ohara, que foi revelada durante uma dinâmica. De acordo com ela, o “santo não bateu” com a famosa, que já estava na sede do reality rural.

Público convoca Bia Miranda para “A Fazenda”

A votação para definir quem seria o 21º participante do reality show foi encerrada na noite de quinta-feira (15), quando Adriane Galisteu avisou que Bia Miranda tinha conquistado a vaga.

A neta de Gretchen ficou com 36,65% dos votos do público, mas a apresentadora deixou claro que ela teve uma adversária: “Vocês [Bia e Claudia Baronesa] se revezaram muito no primeiro lugar. Mas, pela regra, só uma sobe. A mais votada pelo público, que vai chegar com tudo, vai encarar os desafios da temporada com a responsa de fazer valer cada voto, é você: Bia Miranda”, anunciou Adriane Galisteu.

