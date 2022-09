“A Fazenda 14”: Deborah “perde a cabeça” e Tiago chama a famosa de “maluca”

Os problemas entre Deolane Bezerra e Deborah Albuquerque começaram a respingar nos demais participantes de “A Fazenda 14″ e, durante a madrugada desta sexta-feira (16), a ex-Power Couple Brasil arrumou briga com Tiago Ramos, que chegou a chamar a famosa de “maluca”.

Depois de uma manhã turbulenta entre Deolane e Deborah, o clima voltou a esquentar na sede do reality show. Tudo começou quando Deborah resolveu criticar a advogada, que é uma possível aliada do modelo e ex-namorado da mãe do jogador Neymar Jr.

Na ocasião, Deborah Albuquerque começa a falar da influenciadora digital e Tiago se mostra incomodado e decide deixar o local. Tal movimentação do modelo deixa a ruiva brava e ela dispara: “Eu estou falando aqui, Tiago”.

LEIA TAMBÉM: “A Fazenda 14″: Briga entre Deolane e Deborah gerou memes e comentários; confira

Sem paciência, já que dá indícios que pretende formar um casal com Deolane Bezerra, Tiago não fica quieto e avisa: “Eu estava sentado aqui, quem chegou aqui foi você”. Em seguida, a ruiva chama o colega de confinamento de estúpido: “A gente estava conversando aqui e você não precisa sair e ser estúpido. Você está virando a cara, não está falando com a gente, porque você está seguindo a fake fraca dessa mulher”.

nada a declarar sobre isso, apenas curtindo meu entretenimento. #AFazenda14 https://t.co/DjoIQ7qIzl — fran (@francomentando) September 16, 2022

Após o xingamento, Tiago Ramos afirma que ela deveria resolver os problemas que tem com a influenciadora digital e não com quem não tem relação com o assunto e ela afirma que está “resolvendo” com ele, que optou em não olhar mais na cara dela.

Com o clima entre eles ficando pior, já que durante a briga Tiago chamou a famosa de falsa, Vini Buttel e Thomaz Costa tentaram acalmar o peão, mas o esforço não ajudou e Deborah acusou Tiago de querer se aproveitar de Deolane: “Você é falso. Você quer andar com ela, porque você quer se aproveitar”. Após a provocação, o modelo chamou a ruiva de maluca.

LEIA TAMBÉM: “Sou o que quero ser”, avisou Jojo Todynho ao mostrar o seu novo visual