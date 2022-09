“Sou o que quero ser”, avisou Jojo Todynho ao mostrar o seu novo visual

Jojo Todynho posa com novo cabelo e diz que é quem ela quer ser (Reprodução/@jojotodynho)

Acostumada a mudar sempre de visual, principalmente, o estilo de seu cabelo, Jojo Todynho surpreendeu os fãs ao mostrar que passou mais uma vez pelo salão e aproveitou para mandar um recado para os haters.

Em uma foto postada em suas redes sociais, a contratada da TV Globo apareceu sorridente com as novas madeixas e disse que ela pode ser quem ela deseja: “Sou o que quero ser, porque possuo apenas uma vida e nela só tenho uma chance de fazer o que quero”, começou a legenda.

Segundo a vencedora do reality show “A Fazenda 12″, sua felicidade transborda e consegue mudar até um momento ruim: “Tenho felicidade o bastante para fazê-la, doces dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz”.

A reflexão de Jojo Todynho também teve o intuito de mostrar que não é preciso ter tudo para sorrir: “As pessoas mais felizes não possuem as melhores coisas, elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos”, desabafou a cantora na legenda.

Além do novo cabelo, a foto publicada na quarta-feira (14), dentro do camarim de um ensaio profissional, mostrou a nova maquiagem de Jojo, que surgiu na frente do espelho usando a cor rosa.

Jojo contra os padrões de beleza

Em uma entrevista para a revista Glamour Brasil, Jojo Todynho voltou a comentar sobre os padrões estéticos e o racismo e chegou a afirmar que meritocracia não existe para os negros: “A meritocracia não existe para nós, pretos. Não temos nem o básico para chegar onde queremos”, disse a famosa.

Sendo uma inspiração para muitas mulheres, Jojo Todynho voltou a comentar sobre a importância de estar na mídia: “O holofote não pode brilhar só para mulher padrão, acho que estamos chegando a uma retratação, pegando um lugar de direito”.

