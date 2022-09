“Pantanal”: Doente, José Leôncio realiza último desejo antes de morrer

Na reta final de “Pantanal”, José Leôncio (Marcos Palmeira) não se entregará para a doença que tem no coração e mesmo cansado vai continuar trabalhando ao lado dos outros peões.

Depois o pedido de Filó (Dira Paes), que recomendou que ele vá ao médico, e descobrir que está com um grave problema de saúde, o rei do gado do remake vai pedir para que Ari (Claudio Galvan) esconda o resultado dos exames de sua família e decide manter a vida como está.

Mas, para a surpresa de todos, José Leôncio decide anunciar que vai se aposentar, mas antes disso promove uma última comitiva ao lado dos três herdeiros, Tadeu, Jove (Jesuíta Barbosa) e José Lucas (Irandhir Santos). A atitude preocupa Filó, que procura Zaquieu (Silvero Pereira) e comenta sobre a possibilidade do seu grande amor morrer por querer esconder dela sua doença.

Tempos depois, a suspeita de Filó acaba se tornando realidade e o personagem de Marcos Palmeira morre, após o seu casamento com a cozinheira. No último capítulo de “Pantanal”, os fãs da novela da Globo vão assistir ao velório, que será marcado por grande comoção por parte de seus filhos.

Jove (Jesuíta Barbosa), José Lucas (Irandhir Santos) e Tadeu (José Loreto) são chamados para a última comitiva de José Leôncio (Marcos Palmeira) em "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Segundo a coluna de Patrícia Kogut, no jornal O Globo, a cena do velório vai mostrar o caixão de Zé Leôncio sendo carregado em uma chalana, que pode ser a de Eugênio (Almir Sater). Ao lado, estarão alguns peões da fazenda e os filhos do personagem, além dos netos e noras.

Após sua morte, Zé verá o Velho do Rio (Osmar Prado) e questiona a entidade: “Por que, pai? Por que nunca pra mim? Eu que chamei o senhor… Eu que sempre tive no seu rastro…”, pergunta ele, emocionado.

"Pantanal": Depois da morte, José Leôncio (Marcos Palmeira) descobre como seu pai morreu (Reprodução/Globo)

Na cena, o místico afirma que José Leôncio nunca acreditou em sua existência e, depois, conta como morreu: “Eu cai de cavalo naquela luta com o marruá e a boca de sapo me pegou no pescoço. Dali eu estava morto”, dirá ele, que passa o bastão para o filho.

“Nossas histórias também terminam aqui. Tem seus filhos, seus netos… tem que cuidar deles, que nem eu cuidei de você. Agora eu estou cansado dessa vida. Chegou a minha hora de descansar. Até um dia, filho. Cuida bem da sua comitiva”, se despede o Velho do Rio.

