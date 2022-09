‘Pânico 6’: Cenário em Nova York mexerá com a franquia e promete ser ’20 vezes mais mortificante’, segundo atriz

‘Pânico 5′ chegou com tudo no início deste ano, reascendendo a franquia nascida na década de 90 com a inserção de novos personagens, em contraste com os antigos. Com as cenas de ‘Pânico 6′ tendo o cenário em Nova York – longe de Woodboro pela primeira vez – as coisas serão ainda mais diferentes do que as sequências anteriores.

Em conversa com o Collider, Melissa Barrera afirmou que o filme será ainda mais aterrorizante que os outros por se passar em Nova York. A atriz que interpreta uma das personagens principais na trama, Sam, explicou o motivo.

De acordo com Barrera, a falta de empatia e preocupação dos habitantes da cidade será um fator determinante para as cenas de angústia. Isso acontecerá porque jamais viriam em socorro de alguém que clamasse por ajuda nas ruas.

“É, umas 20 vezes mais mortificante. É horrível. Porque você também vê que, em uma cidade como Nova York, todo mundo está fazendo suas próprias coisas quando alguém grita por ajuda, e ninguém vai a seu auxílio. Ninguém vem ajudar, sabe, tipo, todo mundo pensa, ‘Eu não vou me meter nisso’”, afirmou a atriz.

Sequência promete ser ainda mais assustadora do que anteriores

Com a data de lançamento marcada para 31 de março de 2023, a próxima sequência do terror slasher, ‘Pânico 6′, promete explorar arcos intensos de horror com o ressurgimento do Ghostface. Melissa Barrera assegurou ao US Today que o filme será ainda mais assustador.

“Eles nos mantêm de boca fechada por aqui. Tudo o que posso dizer é como me sinto. Não quero dizer a palavra errada, mas esse é o mais assustador. Este sexto filme parece mais aterrorizante e todos nós estamos nos sets filmando algumas das cenas e ficamos tipo: ‘Oh meu Deus, isso é insano’. Acho que as pessoas vão se surpreender”, revelou a atriz.

“Temos a mesma equipe reprisando [seus papeis nos bastidores]. No quinto filme, houve muita pressão [por ser] o primeiro sem o Wes Craven e eles ainda estavam tentando honrá-lo. Agora eles estão colocando um pouco mais de molho nesse e fazer algo que pareça mais com eles”, continuou.