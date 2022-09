Paiol de “A Fazenda 14” tem primeiro casal no edredom; confira o vídeo

Diferente das edições passadas, o paiol de “A Fazenda 14″ não está apenas servindo para votar em um novo participante que vai se unir ao elenco principal do programa e, na madrugada de quinta-feira (15), um casal foi visto movimentando o edredom da cama de casal.

Mesmo com as luzes apagadas e os outros confinados no quarto, as câmeras mostraram que o ex-jogador de futebol André e Suzi estavam se divertindo debaixo do edredom da cama de casal. É possível ver também Claudia Baronesa na cama do lado, virada de costas.

Durante o primeiro edredom de “A Fazenda 14″ a audiência também conseguiu ouvir Suzi sussurrando. Já no Twitter, os fãs comentaram sobre o primeiro casal do reality show rural. Um perfil anônimo ficou impressionado e disse que o povo do paiol é “rápido”.

Sexo no paiol socorrrro.

Esse elenco prometia tanto.

Outro anônimo deixou claro que não está torcendo para Suzi e André e que eles podem assumir o romance: “”Bom que os dois não vão entrar mesmo, já podem assumir aqui fora”.

Vale lembrar que André, Suzi, Claudia Baronesa, Bia Miranda e DJ Créu disputam uma vaga no confinamento oficial do reality show.

Primeiro fazendeiro da temporada

Lucas Santos, ator que fez parte do elenco da novela “Carrossel”, venceu a primeira prova do fazendeiro de “A Fazenda 14″, que aconteceu nesta quarta-feira (14), ao vivo. Ele fez dupla com Pelé Milflows, que ficou imune e não pode ser votado na primeira formação da roça.

Como fazendeiro, o ator precisou definir as funções dos demais peões do programa e ainda terá um quarto especial, já que o paiol será convertido em um espécide de quarto do líder do “BBB”.

A Fazenda 14: Lucas, ex-ator de Carrossel, vence a primeira prova do fazendeiro (Reprodução/Record TV)

Na prova, os famosos tinham que adivinhar as letras estavam ocultas em um painel triangular, em peças numeradas de 1 a 35. Lucas e Pelé saíram na frente, mas Shayan e Alex conseguiram diminuir a diferença e Pétala e Tiago ficaram para trás.

Ao vencer a disputa, Lucas e Pelé abriram um baú que determinava que um deles seria o líder e o outro ganhava a imunidade na primeira formação da roça.

