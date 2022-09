Justin Bieber cancela de vez restante da turnê no Brasil; veja como pedir reembolso

O cantor Justin Bieber cancelou as apresentações que faria na cidade de São Paulo nesta quinta-feira (15). Um dos headliners do Rock in Rio, o artista tinha adiado os shows por tempo indeterminado - mas agora desistiu de vez.

Além das apresentações na capital paulista, Justin também cancelou 100% as apresentações que estavam marcadas para o Chile, Argentina, África do Sul, Barein, Emirados Árabes Unidos, Israel e na Índia.

A produtora Time For Fun, responsável pro trazer o show do artista ao Brasil, atribui o cancelamento total aos problemas de saúde que ele têm enfrentado recentemente.

Em junho deste ano, Justin revelou sofrer uma paralisia facial causada pela Síndrome de Ramsay Hunt. Além disso, ele também sofre com a Doença de Lyme desde 2019.

O show no Rock in Rio, realizado no dia 4 de setembro, foi o último da turnê antes de anunciar o hiato da turnê.

“Percebi que preciso fazer da minha saúde a prioridade agora. Então, vou fazer uma pausa na turnê por enquanto. Vou ficar bem, mas preciso de tempo para descansar e melhorar”, escreveu o astro pelas redes sociais.

A Justice World Tour ainda tem datas marcadas até março de 2023, passando por diversos países da Ásia, Europa e Oceania.

Como solicitar o reembolso

Com o show 100% cancelado, a produtora Time For Fun agora precisa devolver o valor dos ingressos para os fãs. Vale lembrar que somente o titular da compra pode solicitar a devolução.

O reembolso depende da forma como a compra foi efetuada, se online ou presencial.

Compas online

As compras feitas com cartão de crédito serão estornadas para o mesmo cartão utilizado para a aquisição do ingresso. Já quem comprou utilizando crédito wallet, o valor retorna para a carteira virtual e poderá ser utilizado em eventos futuros da Time For Fun.

Em casos em que a compra utilizou os dois métodos, os valores estornados serão proporcionais a cada meio. Ambas as situações podem ter a solicitação realizada pelo site da Time For Fun.

Compras presenciais ou canais administrativos

Neste caso, é preciso entrar em contato com a Central de Relacionamento da Tickets For Fun por meio deste link, com o título “REEMBOLSO JUSTIN BIEBER”. É preciso indicar o nome completo e CPF/CNPJ do titular da compra do ingresso, bem como uma cópia do ingresso.

Caso tenham sido utilizados créditos wallet, a devolução também será correspondente (inclusive em casos de combinação dos créditos wallet com outros meios de pagamento).

Caso o cadastro do titular da compra esteja incompleto, a Time For Fun poderá solicitar o envio do ingresso original pelos Correios.

