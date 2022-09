Harry e Meghan estariam “furiosos” porque seus filhos podem não receber o título de Sua Alteza Real

Uma fonte declarou ao The Sun que o príncipe Harry e Meghan Markle estariam “furiosos” com o rei Charles III após rumores de que o novo monarca do Reino Unido estaria negando conceder o título de Sua Alteza Real para os filhos do casal. Archie, de 3 anos, e Lilibet Diana, de 1 ano, devem se tornar oficialmente príncipe e princesa depois que seu pai foi anunciado como rei.

De acordo com a fonte do The Sun, Charles já teria concordado em dar os títulos de príncipe e princesa para Achie e Lilibet, filhos de Meghan e Harry, mas isso não aconteceria com o título de Sua Alteza Real.

Após conversas tensas entre o novo rei nos últimos dias, os Sussex teriam ficado “furiosos” porque seus filhos possivelmente não receberão títulos de HRH, Sua Alteza Real. A fonte disse que Harry e Meghan destacaram que as filhas do príncipe Andrew, Beatrice e Eugenie, têm status de HRH, apesar de não serem membros da realeza.

“Harry e Meghan estavam preocupados com a questão da segurança e ser príncipe e princesa lhes dá o direito de ter certos níveis de segurança real. Houve muitas conversas na última semana”, disse a fonte ao The Sun.

A fonte acrescentou: “Mas eles ficaram furiosos porque Archie e Lilibet não podem assumir o título de HRH. Esse é o acordo: eles podem ser príncipes e princesas, mas não Sua Alteza Real, porque não são membros da realeza trabalhadora”.

A burocracia dos títulos reais

De acordo com as regras da realeza britânica, Archie e Lilibet têm direito aos títulos após a morte da Rainha Elizabeth como parte das regras estabelecidas pelo rei George V, avô de Elizabeth II, em 1917. Estas regras limitavam o número de membros da realeza usando o título de Sua Alteza Real.

O título de Sua Alteza Real dá direito ao membro da realeza a ter proteção paga pela Coroa e outros vários benefícios. Porém, como sabemos, Meghan e Harry não fazem mais parte da Coroa desde o começo de 2020.

“A mesma coisa aconteceu com Diana e Fergie depois que eles se divorciaram de Charles e Andrew. E, claro, Sarah Ferguson ainda é a Duquesa de York hoje. Harry e Meghan devem estar satisfeitos, pois usar Prince ou Princess soa bem nos Estados Unidos”, explicou o especialista em realeza Phil Dampier ao MailOnline.

“Mas mesmo que seus filhos ainda estejam no topo da linha de sucessão, eles não trabalharão na realeza, então é certo que eles não deveriam ter títulos. Muitas pessoas acham que Harry e Meghan deveriam perder seus títulos, então acho que eles deveriam aceitar esse compromisso e ser gratos, pois pode ser muito pior para eles e seus filhos”, finalizou o especialista.

As regras do avô da Rainha declaravam que “os filhos de qualquer Soberano destes Reinos e os filhos dos filhos de qualquer Soberano e o filho vivo mais velho do filho mais velho do Príncipe de Gales devem ter e em todos os momentos manter e desfrutar do estilo, título ou atributo de Alteza Real com sua dignidade titular de Príncipe ou Princesa prefixado aos seus respectivos nomes cristãos ou com seus outros títulos de honra”.

Quando Archie nasceu em sétimo na linha de sucessão ao trono em maio de 2019, ele estava muito abaixo na linha de sucessão. Embora fosse bisneto do monarca, ele não era filho primogênito de um futuro rei, portanto não era automaticamente um príncipe.

Título negado

Durante a entrevista bombástica de Meghan Markle à apresentadora Oprah Winfrey, no começo do ano passado, ela disse que seu filho foi alvo de comentários racistas dentro da família real. A duquesa de Sussex chegou a afirmar que o título de Sua Alteza Real foi negado anteriormente a Archie por ter uma mãe negra.