Forbes lista os 50 maiores influencers do mundo e um deles é brasileiro

A Forbes USA divulgou uma lista com os 50 maiores influenciadores do mundo e colocou uma brasileira entre eles. A Top Creators 2022 leva em consideração seguidores e engajamento calculando uma espécie de ‘pontuação de empreendedorismo’. Os influencers presentes foram os que mais bombaram em 2022 e que, a a partir dos números, faturaram altos valores com os trabalhos realizados na internet.

Entre os 50 nomes, a brasileira Camila Coelho, de 34 anos, aparece na 30ª posição, com 12,1 milhões de seguidores. Ela mora nos Estados Unidos e começou a sua carreira na internet postando tutoriais de maquiagem no Youtube. Hoje ela possui uma marca de produtos para a pele e outra de roupas. De acordo com a Forbes BR, em 2021 ela faturou US$ 10 milhões de dólares, mais de R$ 51 milhões de reais (conversão feita em 14 de setembro de 2022) com as marcas. Ela já foi ‘Under 30′ da Forbes em 2014 e em 2019 entrou para a lista das Mulheres Mais Poderosas do Brasil.

Veja a lista com os 5 maiores influenciadores:

Jimmy Donaldson (MrBeast): youtuber e filantropo

Seguidores: 162 milhões;

Receita em 2021: US$ 54 milhões / mais de R$ 278 milhões.

Charli D’Amelio: influencer (TikToker)

Seguidores: 203,7 milhões;

Média de engajamento: 5,99%;

Receita em 2021: US$ 17,5 milhões / mais de R$ 90 milhões.

LEIA TAMBÉM: Deolane campeã de “A Fazenda 14″? Sensitiva prevê o futuro da famosa

Alexandra Cooper: podcaster

Seguidores: 3,6 milhões;

Média de engajamento: 15,98%;

Receita em 2021: US$ 20 milhões / mais de R$ 103 milhões.

Elliot Tebele (FuckJerry): criador de memes/produtor de vídeos

Seguidores: 20 milhões;

Média de engajamento: 1,77%;

Receita em 2021: US$ 30 milhões / mais de R$ 154 milhões.

Emma Chamberlain: influencer

Seguidores: 27,6 milhões;

Média de engajamento: 6,84%;

Receita em 2021: US$ 12 milhões / mais de R$ 61 milhões.