Fernanda Torres completou 57 anos; veja principais trabalhos da atriz

Fernanda Torres completou 57 anos de idade nesta quinta-feira (15). Ela passou o dia agradecendo as felicitações que recebeu através do Instagram.

Através dos stories, Fernanda compartilhou posts de nomes como Angélica, Fábio Porchat, Caetano Veloso e de sua mãe, Fernanda Montenegro.

Carioca, ela é filha de Arlete Pinheiro Monteiro Torres - nome real da atriz Fernanda Montenegro - e do também ator Fernando Torres.

Fernanda está entre os principais nomes de sua geração. Ela acumula dezenas de trabalhos como atriz, ao passo que também tem um importante trabalho como escritora.

Atuando, ela já teve diversos papéis de destaque no cinema, na TV e no teatro. Nas telonas, seu trabalho mais lembrado talvez seja o filme “Terra Estrangeira”, de Walter Salles, mas foi com “Eu Sei que Vou te Amar”, de Arnaldo Jabor, que ela venceu a Palma de Ouro de Melhor Atriz no Festival de Cannes.

Na televisão, Fernanda participou de algumas novelas importantes da TV Globo, como “Baila Comigo” e o remake de “Selva de Pedra”.

Contudo, é nas séries que ela se destaca. Até hoje, suas cenas em “Os Normais”, produção do início dos anos 2000, são relembradas em outras produções e em memes na internet.

fala a verdade 30 anos né perai e agora 26 27 vai ó 25 24 até 23 são pequenos truques que dão um look jovem mulher madura 21 20 aninhos não é cena da vani fernanda torres em os normais no provador provando vestindo roupas querendo ficar parecer mais nova se enturmar com jovens pic.twitter.com/Bp8Q4aJtKB — 📁 acervo de memes (@qqrmeme) July 23, 2022

Hoje o dia é da grandiosa Fernanda Torres

Parabéns 👏👏👏 pic.twitter.com/NMf0nsGsP1 — jacke_CAMIla jan 12🍷 (@LlinneJacke) September 15, 2022

diálogo improvisado de Fernanda Torres e Luis Fernando Guimarães no último episódio de "Os Normais". pic.twitter.com/x0LBjV4Tlx — Dias de Cinefilia (@DiasdeCinefilia) December 29, 2021

Luís Fernando Guimarães com Fernanda Torres no Os Normais é algo atemporal.



Eu parava para assistir toda sexta noite. #OsNormais #forever pic.twitter.com/3ZhxaHRoDX — Nadine ❤🖤 (@nadnurse2) January 20, 2022

A gente fala tanto de Fleabag... mas Vani e Rui já conversavam com a câmera desde 2000 em Os Normais! As novinhas que não conhecem, corre pra assistir na GloboPlay! Icônicoooooos! pic.twitter.com/fQqtvxeMxp — Pêu Rainbow Sheep (@peudepeppa) September 18, 2020

Ai gente, fala serio. Os Normais é muito bom. Eu chorei de rir pq eu sou 100% a Vani pic.twitter.com/83oJi7xFil — Nane (@naneoliveira) September 7, 2022

Mais recentemente, sua atuação em “Tapas e Beijos” também voltou a viralizar nas redes sociais, especialmente os momentos em que sua personagem, Fátima, discute com Sueli (Andréa Beltrão). A série teve cinco temporadas e ficou no ar entre 2011 e 2015.

fatima e sueli de tapas & beijos se comunicando falando na língua no idioma alienígena extraterrestre do filme arrival a chegada fernanda torres andrea beltrão montagem edição com cena em que ela fala o tempo está passando mostrando símbolo letra alfabeto dos ets círculo preto pic.twitter.com/lr39tk6RTK — 📁 acervo de memes (@qqrmeme) September 10, 2022

fernanda torres e andrea beltrao em os normais, 2002 pic.twitter.com/EOpp2PKmpZ — lucas (@favsbeltrao) April 18, 2022

Em comemoração ao aniversário de 57 anos da Fernanda Torres, vamos relembrar que a Fátima, de "Tapas & Beijos", segue nos representando 🗣️ pic.twitter.com/hC3shRBRw6 — Tracklist (@tracklist) September 15, 2022

*voz da Fátima de tapas&beijos* veneno tem? eu vou querer veneno, gelo e limão — naluisa (@varellanaluisa) September 11, 2022

Reassistindo tapas e beijos eu entendi pq eu faço piada de suicíd1o a cada 5 minutos. Minha personalidade foi moldada pela fatima e pela sueli — 𝗕𝗲𝗰𝗵 (@OliveiraRabech) September 14, 2022

Em “Filhos da Pátria”, série histórica do Globoplay, ela interpretou Maria Teresa, uma das protagonistas.

Ela também fez uma participação em “Sob Pressão”, drama médico da TV Globo. Seus trabalhos mais recentes foram em “Todas as Mulheres do Mundo”, “Diário de um Confinado” e “Amor e Sorte”, todos de 2020.

