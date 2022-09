Claudia Raia vai ao “Encontro” e critica termo usado em dança típica gaúcha

Claudia Raia surpreendeu Patrícia Poeta e Manoel Soares durante a sua participação no “Encontro”. Nesta quinta-feira (15), a atriz esteve no palco do matinal e dançou a chula, ritmo popular no Rio Grande do Sul.

Com um vestido longo e um salto plataforma, Claudia deu uns passos na frente do telão, que estava mostrando a bandeira do estado. Na sequência, a apresentadora do programa da Globo, que é gaúcha, mostrou sua empolgação e aplaudiu a artista, que é famosa por seus musicais e espetáculos de dança.

Em seguida, Patrícia decidiu falar sobre a cultura gaúcha e disse que, como aconteceu no “Encontro”, os passos de dança são feitos com uma vara de madeira, que fica no chão e que, na coreografia original, os dançarinos executam diferentes sapateados, como uma espécie de batalha, usada durante os bailes e acontecia quando dois homens queriam dançar com uma mesma prenda (mulher).

Depois da explicação, Claudia Raia voltou a comentar que a dança é linda, mas que os gaúchos precisam parar de usar prenda, já que o termo é machista e misógino: “Não dá mais. Podemos ressignificar o nome, que é machista”, disse a famosa.

Já no Twitter, a audiência do programa comentou sobre a participação da atriz;: “Claudia Raia cortando a insuportável da Patrícia, que minutos antes se gabava de ser a prenda. Tá certa mulher não é prenda, não é brinde”, escreveu uma telespectadora.

“Prenda não é de presentinho não, que eu saiba Claudia Raia. Que eu saiba, vem de prendada, mulher decente. Daqui a pouco vão querer dizer que o saci não tem mais uma perna só”, criticou outro perfil.

De volta ao sofá, Claudia Raia contou que estará comandando um novo programa. Ao lado de Tati Machado, a famosa revelou que vai apresentar a nova temporada do “Decora”, programa de decoração do GNT.

“Eu sou uma comunicadora da vida. Eu sempre fiz muita coisa ao vivo na Globo, mas a carreira de atriz sempre me consumiu muito e quando eu cheguei nos meus cinquenta anos começou a me dar essa vontade e eu comecei a fazer isso [comunicar] no meu Instagram”, contou a atriz.

