Ator de GOT elogia ‘A Casa do Dragão’: “Fizeram um trabalho fantástico”

‘A Casa do Dragão’ é um sucesso indiscutível da HBO, com milhões de fãs ao redor do mundo, e até ex-atores de ‘Game of Thrones’ estão assistindo. Como Kit Harrington (que interpretou Jon Snow na popular série), que disse que os criadores “fizeram um trabalho fantástico”.

“Estou gostando muito”, disse Harrington ao Entertainment Tonight Canada durante o Festival de Cinema de Toronto, onde estava promovendo seu último filme, o thriller psicológico Baby Ruby.

“Meu amigo Miguel (Sapochnik) é um dos produtores. Acho que eles fizeram um trabalho fantástico”, concluiu o ator.

‘A Casa do Dragão’ foi criada por Ryan Condal com a ajuda do autor da saga George R. R. Martin e narra eventos que ocorreram há cerca de 200 anos antes da história de ‘Game of Thrones’. A série é dirigida por Condal e Sapochnik, que também dirigiu vários episódios de “Game of Thrones”, mas recentemente revelou que não fará parte da segunda temporada.

Kit Harington 'really happy' he went to rehab after 'Game of Thrones' https://t.co/H9IacpV8fw pic.twitter.com/yoysuRsHmH — Page Six (@PageSix) August 2, 2021

Durante sua entrevista, Harrington também revelou que voltar ao mundo de Westeros do outro lado da tela foi uma experiência “estranha”. “É muito estranho começar a assistir a um novo programa no mesmo mundo e ver como ele se transforma em algo totalmente diferente”, disse ele.

Em ‘Game of Thrones’, Jon Snow vive em um mundo onde a dinastia Targaryen praticamente acabou e eles não estão mais no Trono de Ferro, mas ‘A Casa do Dragão’ mostra os Targaryen no auge de seu poder e riqueza.

Este não é o único contato que Harrington terá com o mundo de Westeros, já que ele está trabalhando em sua própria série spin-off, onde irá reprisar seu popular personagem.

‘Game of Thrones’ Jon Snow Sequel Series in Development at HBO (Exclusive) https://t.co/n38hTKV5Np — The Hollywood Reporter (@THR) June 17, 2022

Com o título de ‘Snow’, a série será a primeira vez que veremos o que aconteceu após o final de GOT.

Apesar de ser uma série aclamada pela crítica e muito tempo desde sua transmissão, sua oitava temporada não foi recebida: recebeu 55% de reação de dois especialistas e 30% do público, não no Rotten Tomatoes.