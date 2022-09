Atitude drástica de Zefa faz Alcides sequestrar Solano no remake de “Pantanal”

No remake de “Pantanal”, Zefa (Paula Barbosa) voltou para a fazenda de Tenório (Murilo Benício) e, após ser desrespeitada por Renato (Gabriel Santana) e ainda receber uma cantada de Solano (Rafa Sieg), ela acabou descobrindo que o grileiro quer matar José Leôncio (Marcos Palmeira) e toda sua família.

Com a informação em mãos, a namorada de Tadeu (José Loreto) volta para a fazenda do rei do gado para tentar evitar que o crime planejado por Tenório seja concretizado, mas a notícia acaba ganhando outro rumo, já que ela acabou sendo mandada embora pelo pai do namorado.

Em cenas que serão exibidas, Zefa dá uma desculpa qualquer à Zuleica (Aline Borges) e foge rumo à fazenda vizinha, mas chegando no local ela decide contar tudo que sabe e deixa José Leôncio fica assustado, ao mesmo tempo, desconfiado e chama Maria Bruaca (Isabel Teixeira) para saber se seu ex-marido seria realmente capaz de uma atitude como essa.

"Pantanal": Após descoberta, Zefa (Paula Barbosa) entra na mira de Tenório (Murilo Benício) (João Miguel Júnior/Globo)

Depois da conversa, José Leôncio chega a conclusão de que não tem nenhuma prova concreta contra o vizinho e prefere não tomar nenhuma atitude precipitada. Mas o mesmo não vai acontecer com Alcides (Juliano Cazarré), que age por conta própria diante da serenidade do patrão.

LEIA TAMBÉM: “Pantanal”: Doente, José Leôncio realiza último desejo antes de morrer

Junto com Zaquieu (Silvero Pereira), o peão consegue abordar Solano na calada da noite e, embora surpreso, o matador está preparado, pois quando Tenório soube que Zefa tinha levado todas as suas coisas, com uma pulga atrás da orelha pediu a Solano que escondesse sua arma. Portanto, antes de levá-lo dali, os peões reviraram todo seu quarto e não encontraram nada.

José Leôncio fica abismado ao saber da atitude de seus peões, que passaram a noite interrogando Solano sem conseguir tirar nada dele. O fazendeiro não aprova o que fizeram e por isso recebe Tenório e Renato em sua casa para que possam esclarecer toda a confusão que se armou.

Em "Pantanal", Tadeu (José Loreto) defende Zefa (Paula Barbosa) (Divulgação/Globo)

Durante a visita, Renato consegue jogar a culpa em Zefa e diz que ela está inventando essa história, assim como falou mal de Tadeu para eles e disse que José Leôncio dava em cima dela.

O pai de Jove (Jesuíta Barbosa) fica estarrecido e pede que Zefa junte suas coisas para ir embora dali. O que ele não espera é que Tadeu (José Loreto) fique ao lado da namorada e diga que se ela for, ele vai também.

LEIA TAMBÉM: Viúvas de “Pantanal”: Maria e Zuleica não terão o mesmo destino no remake