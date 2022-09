Ana Maria Braga compara black power com cogumelo e não é perdoada pela audiência

Após fazer um comentário sobre um corte de cabelo, Ana Maria Braga voltou a ser criticada na web. Nesta quinta-feira (15), a apresentadora do “Mais Você” chamou o cabelo de um rapaz de cogumelo e não foi perdoada pela audiência.

A gafe de Ana Maria Braga aconteceu durante o quadro “Tá Lascado”, que é comandado pelo ex-BBB Gil do Vigor, que apresentou dicas para quem quer crescer no ramo da beleza masculina.

No quadro, Gil entrevistou um cabeleireiro que ficou famoso por fazer cortes diferentes e que hoje é muito procurado pelas celebridades. Mas, Ana Maria se empolgou e os fãs não perdoaram: “Ana Maria Braga dizendo que o cabelo do rapaz parecia um cogumelo. Que feio né? Era um Black mais que estiloso”, disse o fã do programa, que notou ainda que Gil do Vigor, que estava ao vivo, riu da afirmação da famosa.

"Mais Você": Ana Maria Braga compara black power com cogumelo e Gil do Vigor dá risada (Reprodução/Globo)

Usando imagens de caveira, outro anônimo alertou Ana sobre sua declaração: “A Ana Maria chamando um cabelo black power de cogumelo. Meu Deus!”, escreveu ele, indignado.

Vale destacar que as críticas ao programa de Ana Maria Braga começaram nesta quarta-feira (14), quando foi exibido o “Feed da Ana”, quadro de Ju Massaoka, que tentou levar o melhor da web para o “Mais Você”, mas o público desaprovou o “Bora Bill”, bordão que virou sucesso nas redes sociais.

Logo no início do quadro “Feed da Ana”, exibido semanalmente, a repórter tentou explicar onde o meme surgiu e mostrou um vídeo, onde um narrador de futebol de várzea aparece gritando várias vezes “Bora Bill!”.

Em seguida, ela e Louro Mané riram ao assistir um sequência de vídeos com anônimos e famosos, incluindo o jogador Neymar, repercutindo a fala. Mas, para os fãs do programa da Globo, Ana Maria Braga não entendeu muito a proposta de levar o meme para o quadro: “Namaria achando zero graça de Bora Bill”, escreveu um telespectador, no Twitter.

