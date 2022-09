Alicia Keys comemora 10 anos do sucesso de ‘Girl on Fire’ em mansão luxuosa de mais de R$ 100 milhões (Reprodução/Instagram @aliciakeys)

Aos 41 anos de idade, Alicia Keys mostrou que continua sendo uma ‘garota em chamas’ e não mediu esforços para compartilhar a comemoração de seu hit de sucesso, ‘Girl on Fire’, ao completar 10 anos de lançamento. A postagem foi compartilhada em seu Instagram, na segunda-feira (5).

No registro é possível ver a cantora na borda da piscina, exibindo o momento de festejo pelo sucesso de 10 anos de seu hit.

“Algumas músicas se tornam monstros! Eu amo essa música, porque me lembra quem somos! Essa é a nossa música! Um beijo para Nicki Minaj, Jeff Bhasker, Salaam Remi e Ann Mincieli e meu amor, Swizz Beatz”, escreveu ela na legenda em agradecimento aos compositores da faixa.

Mansão avaliada em milhões

Arquitetada por Wallace E Cunningham, a mansão era anunciada em 2018 por um determinado valor. Contudo, Alicia Keys recebeu um desconto e acabou adquirindo o imóvel em 2020. A cantora pagou cerca de 20,8 milhões de dólares para fechar negócio. Ela e o marido pagaram menos que a metade do preço original, que custava US$ 45 milhões, segundo a Hello Magazine.

Com 3,5 mil metros quadrados, a casa da artista possui seis suítes, oito banheiros, sala de ginástica, cinema, piscina com borda infinita, duas cozinhas, sala de jogo, biblioteca e uma casa de hóspedes. O imóvel foi batizado de Razor House, avaliado em milhões.

Abaixo você confere algumas fotos do espaço:

Confira à tour na residência:

Luxo atrás de luxo

Alicia Keys sabe muito bem como aproveitar suas datas comemorativas. Ao completar 41 anos de idade no dia 25 de janeiro, o aniversário da cantora contou com diversas atrações. Houve festa em um enorme jato particular, além de outra festa íntima em Las Vegas com bebidas caras, looks diversos e jogos de cassino.