“A Fazenda 14″: Briga entre Deolane e Deborah gerou memes e comentários; confira

Deolane Bezerra não estava para brincadeira quando disse que poderia sair presa de “A Fazenda 14″, reality show apresentado por Adriane Galisteu. Depois de uma leve discussão na estreia do programa, a advogada acordou sem paciência e, nesta quinta-feira (15), brigou com Deborah Albuquerque.

Logo cedo, as famosas deixaram o clima pesado na sede do programa e precisaram ser separadas por colegas de confinamento para evitar uma possível agressão física. Na cozinha, elas trocaram acusações e xingamentos e Deolane falou que a rival levou um saco de remédios para tomar dentro do reality show.

“Ela não tomava remédio, ela pegou para tomar aqui. Ela falou que o marido dela é médico e receitou, porque ela não tomava antes de vir pra cá. Ela é muito venenosa. Falando bem baixinho ainda, com aquele ‘ar do remédio’, sabe?”, comentou a advogada.

LEIA TAMBÉM: Paiol de “A Fazenda 14″ tem primeiro casal no edredom; confira o vídeo

Durante a briga, que foi muito comentada pelos fãs do reality show da Record TV, Deolane trouxe a intimidade de Deborah para o programa: “Você não limpa nem a sua calcinha suja”, disparou a influenciadora digital. Em seguida, Deborah negou que a peça era dela e que tinha contato com a viúva de MC Kevin.

URGENTE



Doutora Deolane Bezerra pode ser presa a qualquer momento após enterrar pavão vivo em #AFazenda14 https://t.co/atcgfEPKCL — Ti 👽 (@reallyfavss) September 15, 2022

O nível da discussão foi ficando cada vez mais baixo e os internautas começaram a comentar sobre as famosas. Um seguidor do programa disse que Deolane sozinha consegue ser melhor que o elenco inteiro do “BBB 22″: “Como é bom ser fã da doutora”, escreveu ele. Outro anônimo disse que estava “passando todos os panos e vassoura para as tretas [brigas] da doutora [Deolane].

Um terceiro perfil relembrou a 6ª temporada de “A Fazenda”, quando Denise e Andressa Urach protagonizaram o maior barraco da edição: “Quem não está gostando da Deolane nunca assistiu se quer um dia da ‘Fazenda 6′ com a Urach e Denise, só conhecem pelos memes. Se quer tranquilidade espera o ‘BBB 23′, Deolane é isso aí, barraqueira mesmo, a cara da fazenda, só quem é nutella não gosta da Doutora”.

LEIA TAMBÉM: Deolane campeã de “A Fazenda 14″? Sensitiva prevê o futuro da famosa

Confira mais reações da web

SAFADA, PILANTRA, FUXIQUEIRA E MENTIROSA - Deolane as 7h da manhã 😍 #AFazenda14 pic.twitter.com/V1j6u7tFiN — Central Reality 🐮 #AFazenda14 (@centralreality) September 15, 2022

vou anotar o nome de todo mundo que tá reclamando da deolane e jogar na cara quando reclamarem do marasmo do bbb. #AFazenda14 — aline ramos (@_alineramos) September 15, 2022

É desse entretenimento que precisamos! Chega de reality flopado igual o BBB22, Obrigado Doutora Deolane #AFazenda14 pic.twitter.com/CqWeUxNngS — Icones de Reality (@iconesdereality) September 15, 2022

Temos que agradecer a LITTLE STRAWBERRY pela fofoca edificante da Deborah para a doutora deolane#AFazenda14 #AFazenda pic.twitter.com/jgjmAwYWiU — TONY (@_tonyof) September 15, 2022