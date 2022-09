‘A Casa do Dragão’: Por que a espada valeriana é tão importante na série?

House of the Dragon. Foto: Reprodução HBO Max

A história de ‘A Casa do Dragão’ é, no fundo, uma história sobre os Targaryens e as lutas internas que enfrentam para permanecer no Trono de Ferro. E nessa disputa há um símbolo que será fundamental: a espada Blackfyre.

Nos livros de George R. R. Martin, Blackfyre é uma das duas espadas de aço valiriano que os Targaryen têm há gerações e, na série, ela está na posse do Rei Viseys I. A outra, Irmã Negra, é mantida por seu irmão, Daemon. Até agora não vimos o rei usar a espada característica de sua casa, mas a vimos nos fundos da sala do trono.

"Dark Sister was made for nobler tasks than slaughtering sheep. She has a thirst for blood."#HouseoftheDragon pic.twitter.com/Ud8hBDhS8j — Art of Ice and Fire (@ArtofASOIAF) September 6, 2022

Viserys usa a espada como símbolo de sua autoridade, porque era a arma de Aegon, o Conquistador, o membro mais famoso da dinastia Targaryen. Portanto, não é estranho que ele o tenha em mãos quando informa a Daemon que ele não é mais o herdeiro do trono.

O atual rei nunca teve que usar sua espada para a guerra, mas Blackfyre esteve em uma luta sangrenta dentro da casa Targaryen. Como quando Maegor, filho mais novo de Aegon, o Conquistador, o usou para tomar o trono de seu irmão, Aenys.

A espada também será fundamental nos eventos que acontecem nos anos entre ‘A Casa do Dragão’ e ‘Game of Thrones’.

Blackfyre foi dado a todos os herdeiros do trono até que o Rei Aegon IV o deu a seu filho bastardo, Daemon; um espadachim habilidoso que alegou ser o herdeiro legítimo do Trono de Ferro. Daemon liderou uma rebelião contra o filho legítimo do rei, Daeron II, e adotou o sobrenome de Blackfyre.

A Casa Blackfyre tentou tomar o trono dos Targaryen várias vezes, mas eles falharam e acredita-se que esteja extinta na época de ‘Game of Thrones’, e o paradeiro da espada é desconhecido.

Em ‘A Casa do Dragão’, Viserys ainda tem a espada, mas é pouco provável que o vejamos usá-la. No entanto, sabemos que haverá uma guerra civil e que a casa Targaryen será dividida, então é provável que vejamos a Blackfyre em ação em breve.