Viúvas de “Pantanal”: Maria e Zuleica não terão o mesmo destino no remake

A morte de Tenório (Murilo Benício) está se aproximando e, além de ser uma das cenas mais marcantes do remake de “Pantanal”, ela vai dar destinos diferentes para os personagens que fazem parte desta história.

Ao saber que o ex-marido não está mais vivo, a mãe de Guta (Julia Dalavia), que colocou o grileiro na justiça com o objetivo de ficar com parte do patrimônio que lhe pertence, vai herdar as terras no Sarandí, onde a trama da Globo começou. Nas cenas previstas, ela viaja para o local para viver feliz com Alcides (Juliano Cazarré).

No remake de "Pantanal", Maria (Isabel Teixeira) abandona herda as terras de Tenório (Murilo Benício) (Reprodução/Globo)

Já a mãe de Marcelo (Lucas Leto) ficará no Pantanal e cuidará dos filhos e da fazenda que pertenceu ao vilão da novela da Globo. Depois da morte do marido, ela resolve investir em gado, assim como faz Zé Leôncio (Marcos Palmeira) e vai reerguer a vida financeira de todos, tornando-se uma “rainha do gado”.

Como será a morte de Tenório?

A cena final do vilão do remake de “Pantanal” marcará o fim do plano de vingança de Alcides, que contará com a ajuda de Zaquieu (Silvero Pereira), que entrou para o time de peões de José Leôncio (Marcos Palmeira) e virou um grande amigo do ex-peão do grileiro.

Pantanal: Mesmo castrado, Alcides (Juliano Cazarré) segue com seu plano para matar Tenório (Murilo Benício) (João Miguel Júnior/Globo)

Querendo matar Tenório, Alcides parte para a fazenda do grileiro e, ao chegar, fica escondido até o dia amanhecer, quando pretende atacar. No encontro com o vilão, o namorado de Maria Bruaca está ao lado do amigo e, rapidamente, verá Tenório com uma arma. Mas, na briga, Zaquieu consegue distrair o grileiro e Alcides aproveita para atingi-lo com uma lança. Por fim, ele será morto e , em seguida, será jogado no rio para servir de lanche para as piranhas.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa. Quando acabar, a novela será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

