VÍDEO: ‘‘Halloween Ends’ recria morte icônica do filme oficinal de 1978

Falta pouco para revermos Michael Myers pela última vez na telona (será?)? ‘Halloween Ends’, filme que termina a trilogia iniciada novamente pela Blumhouse, estreia 13 de outubro. O longa, que será a última aparição da atriz Jamie Lee Curtis como a nossa eterna final girl Laurie Strode, fará uma homenagem ao filme original de 1978.

A trilogia de reinício da Blumhouse, é dirigida por David Gordon Green, que ignorou todas as sequências anteriores e atuou como uma continuação direta do filme original de John Carpenter. Primeiro tivemos ‘Halloween’, em 2018, depois ‘Halloween Kills’, em 2021.

Quem retorna ao lado de Jamie Lee Curtis é Andi Matichak, Will Patton, Kyle Richards e Omar Dorsey, que estão reprisando seus papéis de filmes anteriores.

SINOPSE

‘Halloween Ends’ se passa quatro anos após os eventos do último filme, ‘Halloween Kills’, com Laurie agora vivendo em paz com sua neta Allyson. No entanto, quando o novo namorado de Allyson, Corey Cunningham (Rohan Campbell), é acusado de matar um menino que ele cuida, Laurie mais uma vez se vê em rota de colisão com Michael Myers.

Antes de seu confronto final, devemos ver Michael em uma nova onda de assassinatos por Haddonfield.

O novo comercial de TV, postado no YouTube através do perfil @chefhawk, mostra mais cnas do filme. Há um momento particular no qual vemos uma cena icônica do filme de 1978.

O filme de Carpenter de 1978 mostra Bob Simms (que foi interpretado por John Michael Graham) sendo morto de maneira semelhante, quando Michael o levanta pelo pescoço contra uma porta da despensa antes de esfaqueá-lo cerimoniosamente no peito, a faca prendendo-o à porta.

Como sabemos, Laurie Strode descobre o corpo de Bob suspenso do teto no quarto do andar de cima, embora ainda não se saiba o que quem está por trás da morte do amigo é o terrível assassino Michael Myers, com quem tem um confronto nas últimas cenas.