Único show de Taylor Swift no Brasil completou 10 anos; relembre passagem

Embora tenha uma grande quantidade de fãs no Brasil, Taylor Swift nunca chegou a fazer um grande show por aqui. Sua única apresentação no país aconteceu 10 anos atrás, em 13 de setembro de 2012.

Sua passagem, porém, ficou marcada na memória dos fãs - mesmo daqueles que só puderam acompanhar pela mídia (a maioria).

Na época, Taylor estava em um espaço entre turnês. Fazia pouco tempo que tinha terminado a “Speak Now World Tour”, ao passo que estava prestes a lançar seu álbum “Red”.

Por isso, sua divulgação estava focada no disco de “All Too Well” e “We Are Never Ever Getting Back Together”, mas ainda teve tempo para falar sobre uma música do disco anterior.

“Long Live” teve uma versão com a sertaneja Paula Fernandes, para a versão deluxe de “Speak Now”. A parceria foi gravada à distância, mas ganhou uma interpretação ao vivo no show, com a dupla cantando a faixa pela primeira e única vez.

Assista:

O show teve uma duração curtíssima, de apenas 35 minutos. Como o “Red” ainda não tinha sido lançado, apenas o lead single entrou no setlist, “We Are Never Ever Getting Back Together”.

As outras seis músicas se dividiram em hits do “Speak Now” e do álbum anterior, “Fearless”. Mas teve até um “eu amo o Brasil”, para aquecer o coração dos sortudos selecionados pela gravadora para assistir ao show.

Somente mil fãs tiveram a oportunidade de acompanhar a apresentação - e eles ainda tiveram a oportunidade de fazer perguntas à estrela do country.

A viagem de Taylor ao Brasil incluiu entrevistas em alguns programas de TV. Na “Eliana”, ela teve um “papo de garotas” junto com Paula Fernandes, que rende diversos memes até hoje:

A entrevista da Taylor Swift na Eliana é um marco cultural histórico: pic.twitter.com/d0xBMPDxSi — 𝑯𝒂𝒍𝒍 𝒀𝒐𝒔𝒉𝒊𝒅𝒂 (@n_costaX) February 6, 2022

eu preciso que taylor swift volte ao brasil pra divulgar o red tv e ter mais um papo de garotas com a paula e a eliana #RedTaylorsVersion pic.twitter.com/YqpgnPtQrc — ؘ (@thaytargaryenn) August 6, 2021

Veja a matéria completa, que traça o paralelo entre as duas cantoras:

Já no “Show da Xuxa”, ela performou “We Are Never Getting Back Together” e “Long Live”. Enquanto cantava o primeiro single de “Red”, as crianças da plateia gritavam e não perdiam nenhuma chance de tocar nela.

Taylor Swift ficou traumatizada depois de quase levarem o seu anel no palco da Xuxa pic.twitter.com/rQRR366lVi — Rick B. 🏳️‍🌈 (@rickbitch) December 9, 2021

Taylor Swift assustada no programa da Xuxa pic.twitter.com/sQONHg2Iv5 — acervo tv brasileira (@acervotvbr) June 25, 2022

pra mim uma das coisas mais fora da realidade que já aconteceram foi quando a taylor swift veio ao brasil e foi pro tv xuxa kkkkk pic.twitter.com/eqeVNLzfTY — matheus (@whomath) May 23, 2018

momentos taylor swift recebendo mimos da xuxa pic.twitter.com/sH7iPoyicc — meet du thea at midnight🧘 (@tomiswiftie) April 18, 2021

Porém, talvez o meme mais característico dessa viagem tenha sido sua participação no “Mais Você”. Taylor ganhou do repórter de Ana Maria Braga um boneco do Louro José e ficou bem confusa.

A Taylor Swift e o Louro José pic.twitter.com/FHMlm05xTr — Atailon (@atailon) June 30, 2020

Em homenagem ao Louro José, nada melhor que lembrar do dia em que ele estava ao lado da Taylor Swift



Nessa foto temos duas pessoas:



Uma extremamente talentosa, carismática, que bateu muitos recordes ao criar conteúdo audiovisual para milhões de fãs



A outra é só a Taylor Swift pic.twitter.com/3XTOAYnNmB — Rafael Siek (@rafaelsiek) November 1, 2020

Ela ainda passou por outros programas, como “Fantástico” e “Legendários”, apresentado por Marcos Mion na RecordTV.

Em 2015, rumores apontavam que a cantora voltaria ao país com a “The 1989 World Tour”, mas uma coluna do jornal O Globo disse que ela teria sido impedida de vir ao Brasil pela mãe.

Em 2020, finalmente aconteceria o reencontro de Taylor Swift com seus fãs brasileiros, durante a “Lover Fest”, mas foi cancelada por conta da pandemia de covid-19.

Leia também: Confusão durante debate eleitoral em SP viralizou e internautas comentaram: ‘craque do jogo’