Trilha de Patrícia Poeta e fala de Manoel irritam os fãs do “Encontro”

Comandando o “Encontro”, Patrícia Poeta segue sendo criticada nas redes sociais. Nesta quarta-feira (14), a apresentadora acabou irritando os fãs do programa durante uma entrevista com uma mulher que ficou perdida na mata durante três.

Enquanto perguntava como foi ficar três dias sem comida e água durante o período que ficou na mata, a famosa relatou que já fez trilha e a audiência do matinal não perdoou a gafe. No Twitter, um fã ironizou o comentário: “O importante é que a Patrícia sempre contribui com uma experiência própria, nesse caso ela disse que já fez trilha. Sinceramente, viu”.

A trilha de Patrícia Poeta também foi assunto para um segundo anônimo: “A Patrícia Poeta novamente se encaixando em toda pauta: ‘Já fiz trilha na mata’. Sim, Patrícia, você já fez e faz tudo, menos apresentar bem um programa”, criticou a fã.

Resgatadas após 3 dias! Mãe e filha se perderam na mata. Que bom que elas foram encontradas 🥺 #Encontro pic.twitter.com/52iqLbBNRr — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 14, 2022

Outro perfil também criticou a condução de Patrícia Poeta durante o “Encontro” ao vivo: “Liguei a TV e dei de cara com a Patrícia Poeta conduzindo uma entrevista e automaticamente meu humor rebaixou. Como essa mulher consegue ser tão fraca?”, escreveu ele.

Manoel Soares também não escapou dos comentários. O apresentador do “Encontro” foi criticado ao falar que sereias não existem em rede nacional, após a exibição de um vídeo onde algumas crianças estavam felizes ao ver o trailer do filme “A Pequena Sereia”.

No Twitter, um seguidor disse que Manoel acabou com o imaginário das crianças: “Que bola fora do Manoel. Estavam mostrando o encanto das crianças com a Ariel negra e ele falou que sereias não existem. Desnecessário e arrogante”.

Outra fã do programa também falou sobre o filme: “Exatamente, não existe sereia, mas para desenho existe e tem sereias pretas e lindas!”.

Uma terceira criticou Patrícia Poeta que não sabia que o filme “A Pequena Sereia” teve haters na web: “Meu como assim ninguém avisou a gata sobre o hate que o trailer da ‘Pequena Sereia’ está sofrendo. Patrícia alienada demais”.

