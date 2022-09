Quem é a atriz que interpreta Galadriel em ‘O Senhor dos Anéis: Os anéis de poder’

Não há dúvidas de que a estreia de ‘O Senhor dos Anéis: Os anéis de poder’ foi um sucesso com um recorde de 25 milhões de pessoas assistindo ao primeiro episódio da nova série do Amazon Prime. Muitos dos fãs da saga podem ter ficado surpresos ao ver uma nova atriz fazendo o papel de Galadriel.

Nos filmes de Peter Jackson, Cate Blanchet foi a atriz que deu vida a Galadriel, a famosa elfa que ajuda Frodo e o resto da Sociedade do Anel em sua jornada. Ela não é uma personagem menor, ela é uma das elfas mais poderosas e conhecidas da Terra-média.

Visto el ep 3 de Rings of power. Capitulazo. Aunque da un bajón cuando pasan de Númenor a los pelosos, que siguen siendo personajes que me sobran en la serie. Halbrand el personaje que más me gustó en el ep 3, personaje del cual creo que será Sauron. +#RingsOfPower #LOTR #sauron pic.twitter.com/bwtivkql7I — Josell 🇵🇱 #RingsOfPower #HouseoftheDragon (@Josell_04) September 9, 2022

‘Os anéis de poder’ se passa milhares de anos antes da trilogia original de O Senhor dos Anéis, então Galadriel é muito mais jovem e foi impossível para Blanchet reprisar seu papel icônico. Morfydd Clark é quem interpreta o jovem Galadriel.

Morfydd Clark é uma atriz relativamente desconhecida, mas tem experiência no mundo da atuação. Formada pelo Drama Centre de Londres, ela começou sua carreira com papéis no teatro e, aos poucos, fez sua transição para o cinema com papéis coadjuvantes em filmes famosos como ‘A Queda’, ‘Amor e Amizade’, ‘Madame Bovary’, ‘A História Pessoal de David Copperfield’ e ‘O Homem que Inventou o Nata’l.

Seu papel de destaque veio no filme de terror de 2020 ‘Saint Maud’, que foi aclamado pela crítica no Festival Internacional de Cinema de Toronto. Especialistas também destacaram o papel de Clark, que foi indicada a Melhor Atriz no British Independent Film Awards.

Seu papel como Galadriel poderia torná-la conhecida mundialmente e Clark se preparou para isso. A atriz passou por um rigoroso treinamento de combate e teve que aprender a complicada linguagem dos elfos.

O papel será um desafio. Um dos produtores da série, Patrick McKay, disse que ‘O Senhor dos Anéis: Os anéis de poder’ vai mostrar como essa versão jovem e impulsiva de Galadriel se torna a versão mais madura e calma que vemos em ‘O Senhor dos Anéis’.