Quadro do “Mais Você” errou a mão e programa de Ana Maria foi alvo de haters

No "Mais Você", Ana Maria e Ju Massaoka erram os assuntos do "Feed da Ana" (Reprodução/Globo)

Ana Maria Braga e Ju Massaoka tentaram levar o melhor da web para o “Mais Você” desta quarta-feira (14), mas o público desaprovou o “Bora Bill”, bordão que virou sucesso nas redes sociais.

Logo no início do quadro “Feed da Ana”, exibido semanalmente, a repórter tentou explicar onde o meme surgiu e mostrou um vídeo, onde um narrador de futebol de várzea aparece gritando várias vezes “Bora Bill!”.

Em seguida, ela e Louro Mané riram ao assistir um sequência de vídeos com anônimos e famosos, incluindo o jogador Neymar, repercutindo a fala. Mas, para os fãs do programa da Globo, Ana Maria Braga não entendeu muito a proposta de levar o meme para o quadro: “Namaria achando zero graça de Bora Bill”, escreveu um telespectador, no Twitter.

Teve também quem declarou que o quadro do “Mais Você” está sem assunto: “No Feed da Ana tudo o que você já está estressado de ver. A falta de pauta insiste em brotar no Mais Você”, declarou outro perfil. “Esse ‘Bora Bill’ é uma das coisas mais chatas que já inventaram. Quem estiver bombando isso para”, pediu outra admiradora do matinal.

Outro momento crítico para o “Feed da Ana” aconteceu quando Ana Maria Braga e Ju Massaoka falaram sobre a morte da rainha Elizabeth II. No quadro, elas mostraram Charles, filho da monarca e atual rei do Reino Unido, perdendo a paciência com uma caneta e os fãs não perdoaram.

“Charles acabou de perder a mãe com quem conviveu por 70 anos. Vamos relevar um pouco a chatice dele? Todos dão piti todo o tempo”, lamentou um perfil usando a hashtag do “Mais Você”.

Outro telespectador disse que faltou empatia: “Imagina você perder sua mãe e virar motivo de piada por reclamar de uma caneta estourada ou no velório dela e vestir o terno errado. Tenso! Mais Você empatia zero”, criticou o anônimo.

