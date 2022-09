Herança do Príncipe William é avaliada em 1,2 bilhão de dólares

Embora saibamos que os testamentos reais nunca sejam tornados públicos, há informações que naturalmente são seculares: os bens de um monarca passam automaticamente para o herdeiro do trono. Isso significa dizer que o rei Charles II herdou de sua mãe, a Rainha Elizabeth, que faleceu no último dia 8 de setembro, a maior parte da riqueza da família real.

Estamos falando de um patrimônio que totaliza pelo menos 18 bilhões de libras esterlinas (cerca de 21 bilhões de dólares) em terras, propriedades e investimentos, de acordo com uma última estimativa feita pela Forbes.

A publicação também levantou dados sobre a fortuna pessoal da falecida Rainha: cerca de 500 milhões de dólares, composta por suas joias, coleção de arte, investimentos e duas residências, o Castelo de Balmoral, na Escócia, e a Sandringham House, em Norfolk. A rainha herdou ambas as propriedades de seu pai, o rei George VI.

Laura Clancy, professora de mídia da Universidade de Lancaster e autora de um livro sobre finanças reais, em entrevista à CNN disse: “[Os testamentos reais] estão ocultos, então não temos ideia do que há neles e do que vale, e isso nunca foi tornado público”.

O que herdou William

Com a ascensão do príncipe William e de Kate Middleton para o título de príncipe e princesa de Gales, William herda automaticamente a propriedade privada do Ducado da Cornualha de seu pai.

O ducado possui um amplo portfólio de terras e propriedades cobrindo quase 56 mil hectares, a maior parte no sudoeste da Inglaterra.