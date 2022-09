Parto de Guta em “Pantanal” será feito com ajuda de uma antiga inimiga

Na reta final de “Pantanal”, Guta (Julia Dalavia) não aguenta os nove meses de gestação e acaba entrando em trabalho de parto antes da hora, deixando todos os moradores da fazenda em pânico.

Na cena, que ainda está por vir, a filha de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Tenório (Murilo Benício) sentirá as primeiras contrações e não vai suportar a dor, deixando Marcelo (Lucas Leto) desesperado e sem saber o que fazer.

Por sorte, Zuleica (Aline Borges) não foi embora do Pantanal e consegue tomar conta da delicada situação, já que o nascimento será prematuro. Ao socorrer a enteada, a esposa de Tenório avisa que a jovem está entrando em trabalho de parto. Neste momento, Guta fica assustada: “Não, Zuleica. Não é a hora ainda”, falará a jovem.

Como estão longe da cidade, Zuleica terá que fazer o parto de Guta, mas Marcelo fica inquieto e diz que eles precisam ir ao hospital e a enfermeira pede para ele providenciar alguns materiais necessários para realizar o parto.

Guta vai chocar o pai, Tenório, ao revelar que está grávida de Marcelo (Reprodução/TV Globo)

Em seguida, a mãe de Marcelo começará a orientar a enteada como ela deve proceder para empurrar o bebê para fora. Mesmo com muita dor, Guta segue as orientações e Marcelo vai para a sala com o pai e o irmão aguardando o nascimento do filho.

Na novela "Pantanal", Marcelo (Lucas Leto) e Guta (Julia Dalavia) não são filhos do mesmo pai (Reprodução/Globo)

Depois de um tempo, eles ouvem o choro do recém-nascido, que toma conta da casa e deixa todos emocionados. “Nasceu! Vocês tão ouvindo? Nasceu!”, comemorará Tenório, que antes tinha ficado revoltado com a ideia de ter um neto de Marcelo e Guta. Na cena, Marcelo aparece muito emotivo: “Eu não aguento… eu vou lá”, dirá o jovem, que entra no quarto e chora ao ver o filho pela primeira vez: ”Parabéns, mamãe”, dirá ele a Guta. “Parabéns, papai”, devolverá ela.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal” é baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa. Quando acabar, a novela será substituída por “Travessia”, de Glória Perez.

