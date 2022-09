Medo de podcast? Jojo Todynho explica porque “foge” de entrevistas nos canais

Presença em muitos programas de TV e apresentadora de um talk show no Multishow, Jojo Todynho quase não aparece dando entrevistas para podcasts e o motivo foi revelado durante sua participação no Rock in Rio 2022, que chegou ao fim no último fim de semana.

Durante uma visita aos bastidores da entrevista de Maisa Silva no “PodDelas”, a vencedora do reality show “A Fazenda 12″ recusou conversar com as apresentadoras e disse que não é fã do gênero, que é uma das febres no Brasil: “Não vou”, disse Jojo.

“Olha não aceito ir no podcast de ninguém porque eu não gosto de podcast. É, porque, as pessoas me perguntam as coisas e eu acabo falando demais. Eu sou sincera, sou sem filtro, e as pessoas já gostam de me taxar como polêmica. Então, eu com medo, não vou para podcast nenhum”, revelou a famosa.

Mas, as “polêmicas” de Jojo Todynho já marcaram presença em poucos podcasts. Segundo a cantora, aos poucos ela vai se acostumando com a ideia: “Participei de uns agora, mas assim, eu também não tenho problema em responder questões polêmicas não. Agora, as pessoas precisam estar preparadas para o que eu vou falar. A minha resposta que é o problema”, disse ela nos bastidores do Rock in Rio.

Vale destacar que as respostas bombásticas de Jojo Todynho também viram assunto em entrevistas na TV. Durante o evento de música, a contratada da Globo não segurou o ciúmes ao participar da transmissão do evento no Multishow, canal onde apresenta o “Jojo Nove e Meia”, e o clima esquentou.

Jojo Todynho brigando com a Blogueirinha na Live do Multishow !!! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk



Eu adoro pq a Blogueirinha faz tudo na zueira e a Jojo parte pra cima mesmo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Parte 1 de 2 #RockInRioNoMultishow #RockInRio pic.twitter.com/Ut6hgXkbso — MattyBala 💜 #AFazenda14 (@MattyBala) September 11, 2022

Na ocasião, a influenciadora digital Blogueirinha, que apresentava o programa, insinuou que poderia roubar Lucas Souza de Jojo Todynho e ela não aguentou o ciúmes: “Não existe mulher mais mulher que a outra. Eu não sou menos mulher nem mais mulher que você. Se entrar numa briga comigo, vai ficar careca”, disparou a cantora.

Após o episódio, Jojo Todynho usou o stories do Instagram para falar sobre o ocorrido: “Gente, a Blogueirinha é a minha vida, eu sou apaixonada por ele. A Blogueirinha é um personagem, não levem a Blogueirinha para o coração, tá? Eu e a Blogueirinha somos amigas”, declarou.

