Deolane campeã de “A Fazenda 14”? Sensitiva prevê o futuro da famosa

A corrida dos famosos pelo prêmio de R$ 1,5 milhão começou e, é claro, que as apostas para acertar quem será o campeão ou campeã do reality show “A Fazenda 14″ também estão na mesa e nas redes sociais da audiência da Record TV.

Mas, além dos fãs do programa, a sensitiva Bianca Godoi, resolveu fazer uma previsão sobre o futuro de Deolane Bezerra, um dos nomes mais populares da temporada, dentro do programa, que segue sendo apresentado por Adriane Galisteu.

Segundo a sensitiva, a viúva de MC Kevin pode se dar muito bem dentro do reality show rural, já que o futuro reserva um novo amor. Sem revelar se ela será a grande campeã de “A Fazenda 14″, Bianca afirma que o romance vai começar dentro da sede.

Deborah Albuquerque fará um bom jogo, mas temperamento pode causar sua saída de "A Fazenda 14" (Reprodução/Record TV)

Além de Deolane Bezerra, Bianca Godoi fez uma previsão para Deborah Albuquerque. Segundo ela, a famosa ganhará destaque com seu jogo e se tornará uma forte candidata ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

LEIA TAMBÉM: Medo de podcast? Jojo Todynho explica porque “foge” de entrevistas nos canais

Mas, o seu temperamento explosivo pode atrapalhar, fazendo ela correr o risco de ser expulsa da casa. No entanto, por causa do jogo, Bianca aponta que Deborah vai conquistar muitos fãs e força dentro do reality show.

Deolane Bezerra já brigou dentro da sede?

A paz em “A Fazenda 14″ não durou nem 24 horas, já que Deolane Bezerra e Shayan Haghbin discutiram na estreia do programa.

Na madrugada de quarta-feira (14), o ex-participante do “Casamento às Cegas” acusou a advogada de criar um grupo, antes do reality começar, com Pétala Barreiros, Thomas Costa e Deborah Albuquerque para se proteger: “Vocês não frequentaram uma casa, uma festa… e Thomaz e a Deborah?”, questionou o empresário.

Shayan e Deolane dicutem na cozinha de "A Fazenda 14" (Reprodução/Record TV)

Na conversa, Pétala negou qualquer encontro com os demais participantes e Deolane, que estava ouvindo tudo, ficou revoltada com a acusação: “Você [Pétala] nem deveria estar respondendo isso, porque a gente assinou um contrato e a gente nem se encontrou e pronto”, respondeu a influenciadora digital.

A briga continuou e até o nome do jornalista Léo Dias foi citado. Ao tirar satisfação, Deolane falou que o empresário poderia chamar a direção do programa: “”Tá questionando o que? Chama a Record. O que é que você está querendo falar?”, disparou. Em seguida, o peão falou o nome do colunista: “Eu chamo. Ligaram para mim falando que vocês estavam juntos e Léo Dias matou a charada, é isso”, disse.

LEIA TAMBÉM: “A Fazenda 14″ começou! Veja quem são os famosos desta temporada