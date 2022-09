Barraco em menos de 24 horas: Deolane e Shayan trocam farpas em “A Fazenda 14”

Não passaram nem 24 horas da estreia de “A Fazenda 14″ e já temos barraco protagonizado por Deolane Bezerra e Shayan Haghbin, que trocaram farpas na pré-estreia do reality show e também no primeiro dia de convivência na sede.

Durante a madrugada de quarta-feira (14), Shayan acusou a advogada de criar um grupo, antes da estreia do programa, com Pétala Barreiros, Thomas Costa e Deborah Albuquerque para se proteger durante o programa: “Vocês não frequentaram uma casa, uma festa… e Thomaz e a Deborah?”, questionou o ex-participante do “Casamento às Cegas”, da Netflix Brasil.

Na conversa, Pétala negou qualquer encontro com os demais participantes e Deolane, que estava ouvindo tudo, ficou revoltada com a acusação: “Você [Pétala] nem deveria estar respondendo isso, porque a gente assinou um contrato e a gente nem se encontrou e pronto”, respondeu a influenciadora digital.

Sem jogo da discórdia (BBB), peões de "A Fazenda 14" discutem na madrugada (Reprodução/Record TV)

A briga continuou durante a madrugada e até o nome do jornalista Leo Dias foi citado na estreia de “A Fazenda 14″. Ao tirar satisfação, Deolane falou que o empresário poderia chamar a direção do programa: “”Tá questionando o que? Chama a Record. O que é que você está querendo falar?”, disparou. Em seguida, o peão falou o nome do colunista: “Eu chamo. Ligaram para mim falando que vocês estavam juntos e Leo Dias matou a charada, é isso”, disse.

Shayan acusa Deolane na estreia de "A Fazenda 14" (Reprodução/Record TV)

O barraco na estreia do reality show ficou pior e Deolane Bezerra começou a gritar para o ex-participante do “Casamento às Cegas”: “Mentiroso, mentiroso. Eu sequer me encontrei com a Pétala, mentiroso. Mentiroso, lixo. Descarado, sonso, mentiroso. Ligaram um cara***”, retrucou a advogada.

Conflito antes da estreia

Durante o programa especial, que aconteceu na noite da última segunda-feira (12), os dois já tinham trocado farpas durante uma dinâmica com jornalistas. Ao vivo, Shayan Haghbin disse que a advogada estava no programa para causar conflito.

Além disso, a influenciadora Ana Prado Muack criticou a escalação do ex-noivo para o reality show: “Só homem acha que ‘a vingança nunca é plena’, porque mulher que passa pelos perrengues quer mais é ver queimando! A gente toca para frente, foca em outras coisas, cuida da mente e energia, mas sente prazer quando a máscara cai... Ah, sente”, escreveu ela, em uma rede social.

