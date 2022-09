Primeiro teaser de ‘Percy Jackson’ entrega detalhe que talvez tenha passado despercebido

Em um evento promovido pela Disney nesta sexta-feira (9), o D23, diversas obras audiovisuais tiveram certa parte de seus projetos divulgados. Como uma das séries bem aguardadas pelo público de Rick Riordan, ‘Percy Jackson e os Olimpianos’ não poderia ficar de fora.

Durante o evento da Disney, que contou com a presença de Riordan, autor do universo de PJ, o teaser da trama a ser lançada na plataforma de streaming foi revelado. Walker Scobbell, ator teen que dará vida ao protagonista, falou sobre a carga de encarnar seu personagem.

“Percy Jackson é engraçado, sarcástico, esquentadinho, e eu prometo que sempre vou dar meu coração para ser o melhor Percy Jackson possível”, contou Scobbell.

Assista ao teaser abaixo:

Detalhe que talvez você tenha deixado passar

No início do teaser, é possível ter um vislumbre do que será o Acampamento Meio-sangue. Através da fala de Percy Jackson, o clima de suspense e mistério é apresentado, estimulando a curiosidade da audiência. Contudo, para os fãs do livro pelo qual a obra está sendo baseada, pode ter trazido um puro ar de nostalgia e fidelidade.

“Se você acha que pode ser um de nós, meu conselho é: se afaste enquanto pode.”

A frase inicial se assemelha aos primeiros parágrafos do livro, para conectar o leitor com a obra antes de imergir na narrativa. Com as duas adaptações de Percy Jackson para o cinema (2010 e 2013) não tendo sido tão fiel à obra de Rick Riordan em múltiplos aspectos, a série em desenvolvimento já aponta para uma relação entre livro e audiovisual maior.

Além disso, o autor da saga tem acompanhado a produção, além de ser o responsável pelo piloto da série ao lado de Jon Steinberg. Com cinco volumes publicados entre 2005 e 2009, Percy Jackson e os Olimpianos é uma das obras mais famosas do escritor, tendo ainda derivado mais cinco volumes de ‘Os Heróis do Olimpo’.