Cena de estupro em “Pantanal” envolve três personagens e uma vingança

Tenório (Murilo Benício) foi conquistando inimigos ao longo da novela “Pantanal”. Sem escrúpulos, o personagem foi revelando seus crimes em algumas cenas da segunda fase e, até o final do remake, deverá pagar por todos.

Mas, não será tão simples se vingar do vilão da trama. Em cenas futuras, Alcides (Juliano Cazarré) vai voltar com seu plano para acabar com o grileiro e acabará levando a pior. Na cena, Tenório não se rende e acaba mostrando sua verdadeira face.

A cena mostra que Tenório consegue render Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides em uma casa abandonada e, enquanto são feitos reféns, eles serão torturados psicologicamente. Na casa, a mãe de Guta (Julia Dalavia) ficará separada do peão, que será levado para um quarto.

Alcides (Juliano Cazarré) será estuprado em "Pantanal"? (Reprodução/Globo)

Dentro do quarto, Alcides vai ser estuprado por Tenório e Maria vai ouvir tudo do lado de fora. Na cena, ela se arrasta até a porta, na tentativa de ouvir o que está se passando dentro do cômodo, mas escuta apenas os gritos de desespero de Alcides.

LEIA TAMBÉM: Lembram da sela de prata de “Pantanal”? Ela não foi esquecida e terá um ganhador

O público não deve ver a cena do estupro, mas será possível perceber o sofrimento do peão pelo olhar de Maria Bruaca. Segundo o roteiro, ela ficará assustada com os berros do amado: “A medida que a câmera se afasta seus gritos vão se dissipando”, descreve o roteiro do remake.

Em Pantanal, Alcides (Juliano Cazarré) e Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vão morar na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) (Paulo Belote/Globo)

Em seguida, a audiência de “Pantanal” verá Alcides desfalecido no chão e Maria Bruaca agitada com a situação, mesmo sem saber o que realmente aconteceu no cômodo.

Em outro momento da novela, Alcides cria coragem e conta para sua amada sobre a cena: “Ele acabou comigo, Maria. O maldito apagou o meu. Ele me matou por dentro. Fez de mim um frouxo. Um flozô. E eu vou matar ele por isso. Que, pra isso, eu ainda sô homem!”, promete o peão.

LEIA TAMBÉM: “Mar do Sertão”: Personagem fora da cadeia e pancadaria em festa; veja como será