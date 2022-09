Camilla e Meghan fora do testamento: Kate Middleton pode herdar coleção pessoal de joias da Rainha

As joias da Rainha Elizabeth II sempre deram o que falar, seja sua imponente coroa, suas várias tiaras (que ela emprestou a outras mulheres da realeza em ocasiões importantes) ou seus brincos de pérolas. Ao morrer aos 96 anos, no último dia 8 de setembro, Elizabeth II deixou uma rica coleção de jóias.

Mas, claro, muitas delas fazem parte do que se conhece como as Jóias da Coroa, que são peças herdadas pelo monarca do Reino Unido. Mas, além disso, ela possuía uma coleção particular com mais de 300 peças que são avaliadas em mais de R$ 110 milhões.

Após sua morte, como é de costume entre os membros da realeza, nada foi divulgado sobre o seu testamento. Mas a pergunta que fica no ar é “o que acontecerá com as jóias da Rainha e quem as usará em outras ocasiões”.

Mudanças no testamento

De acordo com uma reportagem do RadarOnline, uma fonte disse que a Rainha fez uma mudança em seu testamento. “Os rumores são de que ela fez algumas mudanças de última hora em seu testamento que serão uma surpresa chocante para seus herdeiros”, disse uma fonte não identificada.

A Rainha Elizabeth teria feito uma releitura de seu testamento e reavaliado “quem merece o quê”. Nessa mudança, de acordo com as fontes do Radar Online, é provável que Kate herde toda a coleção de jóias de Elizabeth II, ou pelo menos boa parte.

“Kate é claramente a favorita da família”, disse a fonte. Segundo relatos, Camilla, que teve a aprovação de Elizabeth para sua coroação como rainha consorte, há muito nutre uma inimizade secreta pelo relacionamento de Kate com a falecida rainha. “Ela nunca diria isso, é claro, mas é uma das razões pelas quais Camilla se ressentiu de Kate”, acrescentaram fontes.

Essa decisão deixaria de fora a rainha consorte, Camilla Parker Bowles, e a esposa do príncipe Harry, Meghan Markle, assim como a filha de Meghan, a bebê Lilibet Diana.

Se a informação for verdadeira e se concretizar, a decisão da Rainha provavelmente incomodaria Camilla, Meghan e seus parceiros, o rei Charles e o príncipe Harry. “Há uma boa chance de a rainha não deixar nenhuma jóia de valor para nenhum deles. Não é surpreendente, já que eles não são mais membros da família real, mas seria um verdadeiro tapa na cara”.