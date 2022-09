“A Fazenda 14” começa hoje! Veja quem são os famosos desta temporada

Após um período confinados em um hotel, 20 personalidades da mídia vão entrar em “A Fazenda”, reality show que estreia sua 14ª temporada nesta terça-feira (13), sob o comando de Adriane Galisteu.

Como no ano passado, em 2022, a direção do programa não fez muito suspense sobre quem vai concorrer ao prêmio de R$ 1,5 milhão, além dos que são entregues, ao longo dos três meses que o reality fica no ar e, nesta segunda-feira (12), fez uma pré-estreia para apresentar os famosos e famosas que toparam o desafio.

Vale lembrar que, dos 20 nomes, alguns já tinham sidos revelados no “Hoje em Dia”, mas caso você tenha perdido os dois programas é só conferir a lista dos confirmados. Além deles, o ex-jogador de futebol André Santos, a modelo e dançarina Bia Miranda, a ex-Power Couple Claudia Baronesa, o funkeiro MC Créu e a modelo Suzi Sassaki estão no Paiol.

Tati Zaqui

A funkeira já estava sendo sondada pela direção da Record TV e foi chamada para edições anteriores, mas nunca topou o desafio de conviver com outras celebridades. Durante a pré-estreia, a cantora foi questionada sobre a comparação com MC Mirella e disse o que pensa sobre o assunto: “A Mirela dá a cara para bater, corajosa e linda. Caso eu seja comparada, será uma honra”, disse ela.

Rosiane Pinheiro

Famosa nos anos 1990, Rosiane é atriz, dançarina e ficou conhecida ao participar do concurso que escolheu a nova morena do Tchan, no extinto “Domingão do Faustão” (Globo). Na época, ela perdeu a vaga para Scheila Carvalho, mas foi chamada para dançar no grupo Gang do Samba.

Pétala Barreiros

A influenciadora digital Pétala Barreiros também foi confirmada em “A Fazenda 14″ e, nesta segunda-feira (12),não respondeu se entraria solteira ou namorando com o empresário Bernardo Coutinho: “Ainda não estou namorando. Nos conhecemos há um tempo e eu gosto muito dele. É uma pessoa muito especial”, respondeu a famosa da internet.

Vini Buttel

O modelo e influenciador digital Vini Buttel pode não parecer muito conhecido, mas ele participou do reality “De Férias com o Ex: Brasil”, exibido pela MTV Brasi”. Mesmo sendo seu segundo programa do gênero, ele garantiu na pré-estreia que será uma experiência muito diferente daquela vivida no passado.

Alex Gallate

Continuando na linha “experientes em reality”, Alex ficou conhecido ao participar da 1ª edição do “A Casa”, que foi exibido na Record TV em 2017 e apresentado por Marcos Mion, ex-comandante de “A Fazenda”. Atualmente ele é apresentador e influencer.

Ingrid Ohara

Adriane Galisteu também confirmou que a influenciadora digital Ingrid Ohara estará no reality show. Antes, ela foi ao “De Férias com o Ex”, da MTV Brasil, reality show de pegação.

André Marinho

O músico André Marinho também está craque em lidar com os conflitos dentro de um programa de convivência. Ele, que ficou famoso ao compor o grupo musical Broz, formado pelo reality do SBT “Popstar”, em 2003, também esteve no “Power Couple Brasil”, em 2019.

Barbara Borges

Conhecida por seus personagens em novelas da Globo e da Record TV, a atriz foi confirmada por Adriane Galisteu na edição de 2022 de “A Fazenda”. Além da dramaturgia, a famosa fez parte do grupo de Paquita de Xuxa em 1995.

Shayan Haghbin

Shayan é um ex-participante da 1ª temporada do “Casamento às Cegas”, exibido pela Netflix Brasil. Polêmico, o influenciador digital e empresário fez sua estreia em “A Fazenda 14″ jogando indiretas para Deolane Bezerra, que também está confirmada no reality rural.

Segundo ele, a advogada entrou no programa para causar problema: “Quem veio pra causar nesse primeiro momento foi a Deolane. Ela manipula o jogo”, disse o famoso.

Ruivinha de Marte

A funkeira e tiktoker foi apresentada durante o “Hoje em Dia” e disse que vai chegar com tudo no reality show e não vai esconder quem realmente é: “Vou chegar com o sangue amazonense na veia. Vou entrar com tudo e mostrar quem eu sou. Serei eu mesma”, garantiu a jovem.

Thomaz Costa

O ator Thomaz Costa, que fez parte do elenco de “Carrossel” (SBT) e da 1ª temporada do “Ilha Record” também foi anunciado no “Hoje em Dia”.

O famoso garantiu que vai usar sua experiência em reality para ganhar o prêmio. Mas, também garantiu que não teve nenhum tipo de preparação para viver dentro da sede: “Entrei para ganhar, esse é o meu foco”.

Pelé Milflows

Mauricio Augusto Lourenço é conhecido como Pelé Milflows. Conhecido por quem ouve rap, o músico começou a carreira aos 16 anos e tem mais de 130 milhões de visualizações em seus vídeos no Youtube.

Kerline Cardoso

Kerline Cardoso, que foi a primeira eliminada do “BBB 21″, reality show exibido pela Globo, vai entrar no programa. A famosa foi confirmada por Adriane Galisteu: “Ela já foi BBB, e muita gente pediu ela. Teremos Kerline, chorando ou sorrindo, em A Fazenda”, anunciou a famosa, lembrando ainda do meme da ex-anônima chorando.

Deolane Bezerra

Deolane Bezerra é um dos nomes mais fortes entre as mulheres. Advogada e viúva de MC Kevin, o nome da influenciadora digital já estava na lista que rodava pelas redes sociais.

Ao ser apresentada como integrante do programa, a advogada disse que pretende mostrar quem ela é de verdade: “Não consigo fingir. Se tiver que ser tiro, porrada e bomba, será! Aceitei por causa da visibilidade, por estar na TV”, disse ela.

Ellen Cardoso

Ellen Cardoso, esposa de Naldo Benni e conhecida como Moranguinho, também foi confirmada na 14ª edição do reality e contou que está em busca de diversão durante sua estada na sede do programa, que estreia nesta terça-feira (13).

Iran Malfitano

Iran Malfitano, que fez sucesso em novelas da Globo e da Record TV, topou o desafio de viver confinado. Segundo o famoso, durante o tempo que permanecer o público vai ver que ele não é uma planta: “Sou tranquilo, mas todo mundo tem um limite, vamos ver qual é o meu”.

Deborah Albuquerque

Deborah Albuquerque, que já frequentou a mansão do “Power Couple Brasil 5″ também entrou na lista de confirmados de “A Fazenda 14″. Explosiva, a atriz garante que tem muito mais para mostrar: “Serei um furacão. Pode vir todo mundo que vou encarar Eu não tenho medo”.

Tiago Ramos

Além dela, Tiago Ramos, ex-namorado da mãe do jogador de futebol Neymar, foi confirmado em “A Fazenda 14″. O modelo tem 24 anos e ficou famoso no país por causa de seu relacionamento conturbado com Nadine.

Lucas Santos

Lucas Santos também é ator e fez parte do elenco de “Carrossel” (SBT). Aos 21, ele vai reencontrar o ator Thomaz Costa, também confirmado para a nova edição do reality rural.

Bruno Tálamo

Bruno Tálamo deixou o “A Tarde é Sua” (RedeTV!) para encarar a experiência dentro do confinamento. No entanto, antes do programa começar, o repórter de 33 anos esteve envolvido em uma polêmica, já que uma suposto nude vazou.