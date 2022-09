Meghan Markle estaria escrevendo o seu próprio livro de memórias

Dentre as muitas revelações de Meghan Markle ao The Cut, um suplemento da revista New York, a duquesa de Sussex revelou que encontrou muitas coisas antigas em sua antiga residência no Reino Unido quando retornou ao país para o Jubileu de Platina da Rainha, em junho deste ano.

“Você volta e abre as gavetas e fica tipo, Oh meu Deus. Isso é o que eu estava escrevendo no meu diário lá? E aqui estão todas as minhas meias dessa época?”, disse Meghan na entrevista.

Ela não mencionou mais nada sobre o diário ou o conteúdo dele, mas levando em consideração sua experiência pouco feliz enquanto esteve no Reino Unido, é provável que a duquesa de Sussex esteja revisando memórias desagradáveis.

“Harry e Meghan foram instruídos a ignorar as mídias sociais e os jornais, mas às vezes a equipe dizia a eles ‘sinto muito pelo que foi escrito no outro dia’”, disse uma fonte ao The Sun.

Veja também: Este foi o look usado por Meghan Markle que a Rainha reprovaria

“Ela escreveu tudo em seu diário como uma apólice de seguro. Se alguma vez visse a luz do dia, certamente seria dinamite. Ao que parece, este diário foi redescoberto neste verão, encaixotado e enviado de volta para Montecito”, concluiu a fonte.

O livro do príncipe Harry

O livro do príncipe Harry, do qual ainda não temos muitas notícias contundentes, parece estar em processo de conclusão. A fonte continuou dizendo ao The Sun: “Eu ficaria muito surpreso se Meghan não estivesse escrevendo um livro também”.

Embora ainda não tenha sido divulgado praticamente nenhuma informação relevante sobre o lançamento do livro, especialistas em realeza são uníssonos em dizer que acreditam que a narrativa de Harry se concentrará fortemente em sua angústia após a morte de sua mãe em agosto de 1997.

Lembremos que, cerca de cinco anos atrás, muito antes de ele oficializar seu desejo de escrever um livro, Harry convidou amigos de sua mãe para compartilhar memórias e fotografias particulares dela.

O autor americano J. R. Moehringer está assessorando o príncipe Harry e guiando a narrativa do livro que será lançado pela Penguin House.