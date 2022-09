“Eu era o patinho feio”: Meghan Markle faz revelação sobre sua infância

Meghan Markle revelou que era o “patinho feio” durante a escola. A declaração aconteceu no terceiro episódio de seu podcast exclusivo Spotify, ‘Archetypes’. A duquesa de Sussex conversou com a atriz americana Mindy Kaling. Durante o episódio, Meghan se descreveu como uma “solitária” na escola e um “patinho feio” que não tinha ninguém para sentar ao lado no almoço.

Meghan disse ainda que era “muito difícil” e que ela era “a esperta para todo o sempre” em vez da bonita durante seus tempos de escola na instituição católica feminina Imaculate Heart em Los Angeles.

Durante o episódio, as duas conversaram animadamente e Mindy Kaling perguntou a Meghan: “Você não era ‘a bonita’?”. Meghan respondeu: “Não. Oh Deus, não mesmo”.

“Eu era o patinho feio. Talvez não tivesse essa beleza convencional. Eu era a esperta. Eu nunca tive ninguém para sentar no almoço. Eu sempre fui um pouco solitária e muito tímida, e não sabia onde me encaixava”, disse Meghan.

Veja também: Este foi o look usado por Meghan Markle que a Rainha reprovaria

“Eu pensava tipo, ‘Vou me tornar o presidente do clube multicultural e o presidente da turma do segundo ano e o presidente deste e do clube francês’ e, ao fazer isso, tive reuniões na hora do almoço”, disse Meghan rindo e compartilhando como conseguiu driblar a falta de popularidade na escola.

Sobre o que é o podcast

‘Archetypes’ já tem dois episódios disponíveis no Spotify e os próximos episódios contarão com a presença de Mindy Kaling e Margaret Cho.

Meghan comenta no episódio: “Este é Archetypes, meu podcast sobre os rótulos e tropos que tentam impedir as mulheres. Ao longo dos próximos doze episódios, vamos viver dentro e rasgar as caixas em que as mulheres foram colocadas por gerações. E eu quero chegar ao fundo de onde eles vêm, por que eles permaneceram por tanto tempo e – importante – como podemos superá-los”.