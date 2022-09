Estes são os próximos lançamentos da Disney: ‘Abracadabra 2’, ‘Desencantada’, ‘A Pequena sereia’ e mais

Todos ansiosos para os próximos lançamentos da Disney? No último dia 8 de setembro, o estúdio divulgou os próximos lançamentos e suas respectivas datas de estreia. Vejamos!

‘Abracadabra 2′

Deve estrear somente no streaming e é a sequência do filme original de 1993. O filme traz de volta as irmãs Sanderson, 3 bruxas que usam um feitiço de imortalidade há séculos e retornam na noite de Halloween sempre que um virgem acende a vela da chama negra. Em agosto foi divulgado o trailer oficial do longa.

A estreia está agendada para dia 30 de setembro.

‘Desencantada’

As gravações do filme terminaram em setembro do ano passado e as primeiras imagens que tivemos foram postadas pela protagonista do filme, Amy Adams, que interpreta a princesa Giselle. O filme é uma sequência do original de 2007 e entrará para o catálogo da Disney Plus em 24 de novembro , em pleno feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos.

A comédia musical se passa 15 anos depois que Giselle (Amy Adams) e Robert (Patrick Dempsey) se casam e sua família vai para o subúrbio em busca de felizes para sempre. O filme verá James Marsden e Idina Menzel reprisando seus papéis originais. Também se juntam ao elenco Maya Rudolph, Gabriella Baldacchino, Yvette Nicole Brown e Jayma Mays.

‘A Pequena Sereia’

É mais um live-action dos desenhos clássicos da Disney que são esperados com muita expectativa pelos fãs. Estrelado pela atriz Halle Bailey no papel de Ariel, o longa traz ainda Melissa McCarthy como Ursula e Javier Bardem como Rei Tritão.

O filme é dirigido por Rob Marshall (de ‘Piratas do Caribe’ e ‘O Retorno de Mary Poppins’) e contará com novas músicas escritas por Alan Menken, o compositor original da trilha sonora do filme, e Lin-Manuel Miranda, famoso por Hamilton e Moana.

A estreia está agendada para 26 de maio de 2023.

‘Peter Pan e Wendy’

Outro live-action esperado! ‘Peter Pan e Wendy’ é sobre a vida de Wendy, quando ela se junta ao menino que se recusa a crescer em uma jornada mágica para Neverland e revela a história por trás da rivalidade de Peter Pan com o Capitão Gancho.

O longa é estrelado por Alexander Molony (Peter Pan), Ever Anderson (Wendy), Alyssa Wapanâtahk (Tiger Lily) e Jude Law (Capitão Gancho).

Por enquanto, ainda não temos uma data específica, mas sabemos que será em 2023.

Para 2024

Outras estreias esperadas, mas para 2024, são: ‘Mufasa’ e ‘Branca de Neve’.