Rock in Rio chega ao fim com dia focado em pop feminino; veja programação deste domingo

O Rock in Rio chega ao fim de sua nona edição neste domingo (11), com shows focados no pop cantado por mulheres. Dua Lipa lidera o encerramento, em sua primeira participação no festival. Apesar da turnê ser focada em um álbum lançado há mais de dois anos, esta foi a primeira data a esgotar quando as vendas abriram em abril.

Megan Thee Stallion e Rita Ora também se apresentam pela primeira vez no Rock in Rio, já no palco principal. A segunda, inclusive, não chegou a fazer nenhum outro show este ano além deste.

Ivete Sangalo, por outro lado, chega a sua 15ª apresentação - contando com as edições no exterior. Ela completa a programação do Palco Mundo.

No Palco Sunset, o segundo maior, Ludmilla leva sua concorrida turnê “Numanice” para o Rock in Rio. A cantora começou a investir em um lado mais pagodeiro e tem agradado aos fãs - além de atrair centenas de novos seguidores. Ela afirmou ter feito investimento bilionário para a apresentação.

Mas antes, o dia começa com Liniker em um show da turnê do álbum “Indigo Borboleta Anil”, que conta com a participação de sua convidada Luedji Luna.

Na sequência, tem uma homenagem à cantora Elza Soares, feita por Majur, Agnes Nunes, Caio Prado, Mart’nalia, Gaby Amarantos e Larissa Luz. A cantora já foi lembrada no primeiro dia de festival, durante a apresentação da banda brasileira Black Panteras.

O quarto nome do Palco Sunset é Macy Gray, cantora estadunidense de R&B. Ela chamou o trombonista Joabe Reis para a apresentação no festival carioca.

Agenda do domingo

Os shows nos palcos Mundo e Sunset, os dois principais do Rock in Rio, para este sábado estão programados da seguinte forma:

15h30 - Liniker convida Luedji Luna (Sunset)

16h55 - Power! Elza Vive (Sunset)

18h - Ivete Sangalo (Mundo)

19h05 - Macy Gray (Sunset)

20h10 - Rita Ora (Mundo)

21h15 - Ludmilla (Sunset)

22h20 - Megan Thee Stallion (Mundo)

0h10 - Dua Lipa (Mundo)

O Rock in Rio 2022 teve sua primeira etapa nos dias 2, 3 e 4 de setembro. Já a segunda parte do festival acontece nos dias 8, 9, 10 e 11 de setembro.

Rock in Rio em São Paulo?

A cidade de São Paulo receberá um novo festival de música a partir de 2023: The Town. O evento é idealizado pelos mesmos criadores do Rock in Rio e será realizado no Autódromo de Interlagos, mesmo espaço que já recebe outro grande festival anualmente, o Lollapalooza.

