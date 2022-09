Rainha Elizabeth: assim é possível enviar de maneira oficial condolências à Família Real

A morte da Rainha Elizabeth II, aos seus 96 anos, nesta semana, foi algo que comoveu o mundo e recebeu diversas homenagens de artistas, figuras políticas, entre outros. Passando por várias fases da história, a monarca se converteu em uma das pessoas mais importantes e influentes da sociedade, uma verdadeira referência política e de cultura popular.

E embora diversas mensagens e publicações tenham marcado as redes sociais nos últimos dias, a página oficial da Família Real disponibilizou um formulário oficial para as pessoas que desejem enviar suas condolências.

Ao acessar o site, do lado direito da tela há uma uma opção que diz em inglês “Book of condolences” (Livro de condolências, em português), então basta clicar.

Uma vez aberto o formulário, as pessoas se deparam com a mensagem: “Por favor, envie sua mensagem de condolências usando este formulário. Uma seleção de mensagens será transmitida aos membros da Família Real e poderá ser mantida nos Arquivos Reais para a posteridade”.

Para preenchê-lo corretamente, é necessário completar, obrigatoriamente, as seguintes informações e campos: nome (name), e-mail (email), localização (Location) e mensagem (Message). Após finalizar, clique em preview (visualizar) e na tela seguinte, basta confirmar em send your message (envie sua mensagem).

Clique aqui para acessar o site da Família Real e enviar sua mensagem de condolência virtual.

