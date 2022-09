Moranguinho em ‘A Fazenda 14’ e Naldo em pânico fora do reality show da Record

Moranguinho foi confirmada na 14ª temporada de “A Fazenda” e, enquanto a dançarina se prepara para entrar no reality show da Record TV, o cantor Naldo ficará acompanhando o dia a dia da amada pela televisão, como todos que não foram chamados.

Mas, nem tudo são flores após a revelação da famosa no programa apresentado por Adriane Galisteu. Em um vídeo publicado pela revista Contigo, o cantor desabafou sobre a entrada de Ellen Cardoso.

“A minha expectativa é a melhor. Eu quero que ela seja campeã, eu conto com a torcida do público. A ficha ainda está caindo e fica aquele desespero de estar longe, de estar sozinho com a minha filha, de saber que não é um dia, uma semana, são três meses”, contou o famoso.

Sem Moranguinho por perto, Naldo contou que terá que se acostumar com uma nova rotina: “A gente fazia tudo junto. A gente malhava, se ela ia para o salão, eu estava junto, eu ia jogar bola, ela ia comigo. Ela me acompanhava nos shows. Ainda estou entendendo que está rolando o reality, você quer falar com a pessoa e não consegue. A gente se ama”, afirmou.

Além de acompanhar a esposa em “A Fazenda 14″, Naldo ficará de olho na filha e terá que lidar com a saudade. No vídeo, o famoso desabafou que os sentimentos estão mexidos: “Vou cuidar das coisas para ela. Eu quero muito que ela seja campeã. É uma mistura de saudade com aprender a conviver com isso”, finalizou.

Vale destacar que Naldo e Ellen Cardoso não flexibilizaram o relacionamento. Segundo a nova peoa do reality show da Record TV, está proibido qualquer tipo de relacionamento amoroso durante o tempo que ela permanecer no programa: ‘Não liberei geral, vai ficar direitinho, comportado”, afirmou ela.

Com apresentação de Adriane Galisteu, o reality show “A Fazenda 14″ terá 20 competidores e estreia na próxima terça-feira (13).

