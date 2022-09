Silvio Santos no streaming: Apresentador foi retratado nesta série inédita

Silvio Santos ganhou mais uma homenagem em vida. O dono e apresentador do SBT terá sua história contada em uma nova produção brasileira da plataforma de streaming Star+, que chega ao catálogo no dia 19 de outubro.

Com o título de “O Rei da TV” e protagonizada por José Rubens Chachá, Mariano Mattos Martins e Leona Cavalli, a série conta a história de Silvio Santos, o jovem de origem humilde, genial e ambicioso que foi atrás de seu sonho e se tornou um dos empresários mais queridos da TV brasileira, além de um dos empresários mais reconhecidos do país.

A produção busca levar ao público um olhar inédito sobre o comunicador. Na trama original, Silvio Santos não será visto apenas como um dos nomes mais conhecidos do Brasil, mas também como um profissional que teve acertos e erros ao longo de sua carreira.

Cena da série "O Rei da TV", que chega ao Star+ em 2022 (Divulgação/Star+)

Em oito episódios, a produção do Star+ não deixa escapar também o processo de construção do SBT, que foi a segunda maior emissora do país durante muitos anos, mas acabou sofrendo algumas quedas por causa dos insucessos.

Os atores Guilherme Reis, Emílio de Mello, Leandro Ramos, Paulo Nigro, Larissa Nunes, Cássia Damasceno, Bárbara Maia, Elisa Romero, João Campos, Celso Frateschi, Roberta Gualda, Claudio Marcio, Gui Santana, Cacá Carvalho, João Campos, Pascoal da Conceição, André Abujamra, Ary França e entre outros nomes completam o elenco.

Homenageado no cinema

Silvio Santos também será retratado no filme “O Sequestro”. Para viver o “dono do baú”, o ator e apresentador Rodrigo Faro foi selecionado e precisou se dividir entre a Record TV e o cinema.

Segundo o apresentador da “Hora do Faro” não foi nada fácil viver na pele de Silvio Santos. Em um momento de desabafo, o famoso disse que as gravações foram “puxadas e exaustivas”.

Ao postar uma foto caracterizado, o ator revelou que as gravações acabaram: “Fim de uma jornada puxada, difícil, exaustiva… 40 dias filmando e apresentando meu programa simultaneamente e sem parar… Longe da família, dos amigos”, escreveu Rodrigo na legenda.

Rodrigo Faro vive Silvio Santos no filme “O Sequestro” (Reprodução/@rodrigofaro)

O filme “O Sequestro” tem como enredo o episódio em que Silvio Santos foi feito de refém durante sete horas, em crime que aconteceu no ano de 2001.

Mesmo falando sobre o sequestro, a trama também terá espaço para que o personagem fale sobre a sua trajetória, desde que começou a trabalhar como camelô, aos 14 anos. O longa está previsto para estrear em 2023.

