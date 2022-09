Rock in Rio tem sábado com pop rock e MPB; veja programação do dia

O Rock in Rio está chegando ao fim, mas ainda restam dois dias de festival para aproveitar. O penúltimo dia traz a banda Coldplay como headliner e a segunda data a esgotar as vendas mais rapidamente nesta edição.

A banda distribuirá aos espectadores seus tradicionais braceletes, além de testar uma passarela inédita na estrutura do Palco Mundo. Os britânicos voltam em outubro, para uma série de seis shows em São Paulo - com todas as datas já esgotadas.

Outro nome muito aguardado do sábado é a cantora Camila Cabello, que se apresenta antes da banda. Ela convidará ao palco o cantor Biel do Furduncinho, conhecido pela música “Ai Preto” - já lembrada no festival por Jason Derulo, no dia 3 de setembro.

Antes deles, se apresentam também a banda indie Bastille e o cantor brasileiro Djavan. Com exceção do Coldplay (que estiveram na Cidade do Rock em 2011), as outras três atrações se apresentam no Rock in Rio pela primeira vez.

Já no Palco Sunset, a festa é predominada pela MPB. Quem abre a programação do dia é banda Bala Desejo, que surgiu em 2021 e já conta com festivais importantes no currículo.

Eles são seguidos pelo trio Gilsons, formando por José Gil, Francisco Gil e João Gil, respectivamente filho e netos de Gilberto Gil. Maria Rita continua a festa brasileira logo em seguida.

Por fim, o cantor estadunidense CeeLo Green encerra a programação do Palco Sunset.

Agenda do sábado

Os shows nos palcos Mundo e Sunset, os dois principais do Rock in Rio, para este sábado estão programados da seguinte forma:

15h30 - Bala Desejo (Sunset)

16h55 - Gilsons convida Jorge Aragão (Sunset)

18h - Djavan (Mundo)

19h05 - Maria Rita (Sunset)

20h10 - Bastille (Mundo)

21h15 - CeeLo Green (Sunset)

22h10 - Camila Cabello (Mundo)

0h10 - Coldplay (Mundo)

Shows do domingo

No domingo (11), o público encontra com Dua Lipa e Ludmilla.

Palco Mundo: Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Rita Ora e Ivete Sangalo

Palco Sunset: Ludmilla, Macy Gray, Power! Elza Vive, e Liniker convida Luedji Luna

O Rock in Rio 2022 teve sua primeira etapa nos dias 2, 3 e 4 de setembro. Já a segunda parte do festival acontece nos dias 8, 9, 10 e 11 de setembro.

Rock in Rio em São Paulo?

A cidade de São Paulo receberá um novo festival de música a partir de 2023: The Town. O evento é idealizado pelos mesmos criadores do Rock in Rio e será realizado no Autódromo de Interlagos, mesmo espaço que já recebe outro grande festival anualmente, o Lollapalooza.

Leia também: Não vai ao Rock in Rio? Veja como acompanhar o festival de casa